NBA - Saison régulière : les Nets s'emparent de la tête à l'Est, Westbrook signe un nouveau triple-double

Le match de la nuit : Brooklyn Nets - Boston Celtics

Changement de leader au niveau du classement de la conférence Est. Dans la nuit de vendredi à samedi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, les Brooklyn Nets ont subtilisé cette position aux Philadelphia 76ers, suite à leur succès contre les Boston Celtics (109-104). Pourtant, en face, Jayson Tatum était visiblement en très grande forme (38 points, 10 rebonds, 4 passes décisives), mais cela n'a donc pas suffi, avec notamment les absences de Kemba Walker et Jaylen Brown. Ce n'est qu'au tout début du deuxième quart-temps que les Brooklyn Nets ont pris les commandes de cette rencontre pour ensuite ne plus jamais les rendre. Pourtant, en toute fin de match, les Celtics sont bel et bien parvenus à revenir à -3 (107-104), sous l'impulsion notamment de Payton Pritchard, mais sans qu'il n'y ait donc de suite, dans la foulée.

Le MVP de la nuit : Russell Westbrook

Revoilà Russell Westbrook ! Dans la nuit de vendredi à samedi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, le meneur a signé un nouveau triple-double, son 14eme en 16 rencontres, avec des statistiques personnelles de 37 points, 11 rebonds, 11 passes décisives. Le tout en étant également parfaitement bien suppléé par Bradley Beal, qui termine à 33 points, 6 rebonds, 3 passes décisives. Une nouvelle grosse performance qui a permis à sa franchise, à savoir les Washington Wizards, de s'imposer sur le parquet de l'Oklahoma City Thunder (109-129). OKC est une équipe que connaît parfaitement bien Westbrook pour y avoir évolué de 2008 à 2019. Une septième victoire consécutive qui permet aux Wizards d'occuper la dixième place du classement de la conférence Est. De son côté, l'Oklahoma City Thunder, qui enregistre une treizième défaite de rang, est treizième de celui de l'Ouest.

Le flop de la nuit : Denver Nuggets

Denver a rechuté. Dans la nuit de vendredi à samedi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, les Nuggets se sont inclinés sur le parquet des Golden State Warriors (118-97). Une défaite qui met fin à une série de quatre victoires consécutives. En face, les locaux ont été parfaitement bien emmenés par leur meneur vedette, à savoir Stephen Curry, qui termine cette rencontre avec des statistiques personnelles de 32 points, 8 rebonds et 3 passes décisives. En ce qui concerne Denver, Michael Porter Jr. a terminé meilleur marqueur de sa franchise (26 points, 5 rebonds, 1 passe décisive), alors que Nikola Jokic suit derrière (19 points, 6 rebonds, 6 passes décisives). Après un début de rencontre relativement équilibré, les Warriors ont définitivement pris les commandes de ce match à la fin du premier quart-temps. augmentant même considérablement leur avance dans un quatrième et dernier quart-temps à sens unique.

Le Français de la nuit : Nicolas Batum

Plusieurs Français étaient sur les parquets, dans la nuit de vendredi à samedi, dans le cadre de la saison régulière de NBA. Même s'il a été le plus performant, d'un point de vue statistiques, Théo Maledon (20 points (5/11 aux tirs, 4/6 à 3pts et 6/7 aux lancers-francs), 2 rebonds, 8 passes décisives, 2 fautes, 1 interception, 2 ballons perdus et 1 contre en 31 minutes de jeu) n'a rien pu faire pour empêcher la défaite de sa franchise de l'Oklahoma City Thunder, contre les Washington Wizards (109-129). En revanche, en sortie de banc, Nicolas Batum a pu apporter sa pierre à l'édifice et ainsi permettre à son équipe des Los Angeles Clippers d'avoir le dernier mot sur le parquet des Houston Rockets (104-109), avec des statistiques personnelles de 2 points (1/5 aux tirs, 0/3 à 3pts et 0/0 aux lancers-francs), 8 rebonds, 5 passes décisives, 1 faute, 1 interception, 2 ballons perdus et 2 contres en 33 minutes de jeu.



NBA / SAISON REGULIERE

Vendredi 23 avril 2021

Atlanta Hawks - Miami Heat : 118-103

Brooklyn Nets - Boston Celtics : 109-104

>>> Timothé Luwawu-Cabarrot (BRO) (2 points (1/4 aux tirs, 0/2 à 3pts et 0/0 aux lancers-francs), 3 rebonds, 0 passe décisive, 1 faute, 1 interception, 0 ballon perdu et 0 contre en 9 minutes de jeu).

>>> Evan Fournier (BOS) (2 points (0/7 aux tirs, 0/3 à 3pts et 2/2 aux lancers-francs), 2 rebonds, 5 passes décisives, 2 fautes, 1 interception, 2 ballons perdus et 1 contre en 22 minutes de jeu).



Charlotte Hornets - Cleveland Cavaliers : 108-102

Houston Rockets - Los Angeles Clippers : 104-109

>>> Nicolas Batum (LAC) (2 points (1/5 aux tirs, 0/3 à 3pts et 0/0 aux lancers-francs), 8 rebonds, 5 passes décisives, 1 faute, 1 interception, 2 ballons perdus et 2 contres en 33 minutes de jeu).



Oklahoma City Thunder - Washington Wizards : 109-129

>>> Théo Maledon (OKC) (20 points (5/11 aux tirs, 4/6 à 3pts et 6/7 aux lancers-francs), 2 rebonds, 8 passes décisives, 2 fautes, 1 interception, 2 ballons perdus et 1 contre en 31 minutes de jeu).

>>> Jaylen Hoard (OKC) (0 point (0/1 aux tirs, 0/0 à 3pts et 0/0 aux lancers-francs), 1 rebond, 0 passe décisive, 0 faute, 0 interception, 0 ballon perdu et 0 contre en 1 minute de jeu).



Golden State Warriors - Denver Nuggets : 118-97

Portland Trail Blazers - Memphis Grizzlies : 129-130