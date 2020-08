NBA - Saison régulière : Les Kings s'offrent les Lakers, Washington finit bien

Les Kings se sont baladés face aux Lakers

Washington termine sur un succès

NBA – SAISON RÉGULIÈRE

Jeudi 13 août 2020

Les Lakers n'y étaient pas. Ce jeudi soir, dans le cadre de la saison régulière de NBA, les Sacramento Kings se sont amusés face à la franchise basée à Los Angeles (122-136). Une dernière victoire en forme d'apothéose, avant de quitter définitivement la « bulle » mise en place à Disney World, du côté d'Orlando en Floride aux Etats-Unis. En face, les Lakers semblaient donc véritablement absents. Une mauvaise prestation d'ensemble certainement due aux nombreux absents. En effet, Anthony Davis ou bien encore Kyle Kuzma notamment manquaient ainsi à l'appel.et c'est même d'ailleurs son coéquipier Dion Waiters qui a terminé meilleur marqueur de leur franchise (19 points, 3 rebonds, 5 passes décisives). Cependant, en face, trois hommes ont fait mieux : Buddy Hield (28 points, 5 rebonds, 2 passes décisives), Bogdan Bogdanovic (27 points, 6 rebonds, 9 passes décisives) et Jabari Parker (19 points, 8 rebonds, 6 passes décisives), alors que Nemanja Bjelica a même terminé en double double (15 points, 13 passes décisives). Place désormais aux play-offs pour les Los Angeles Lakers, qui affronteront le vainqueur du « play in ».Une victoire pour terminer. Ce jeudi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, toujours dans la « bulle » instaurée du côté de Disney World, à Orlando en Floride, aux Etats-Unis, les Washington Wizards ont pris le dessus sur les Boston Celtics (90-96), en conclusion de leur saison 2019-20.En face, les Celtics ont fait jouer leurs remplaçants, qui n'ont donc rien pu faire, malgré Javonte Green, meilleur marquer de sa franchise dans ce match (23 points, 4 rebonds). De son côté, malgré ses 5 points et son unique passe décisive, Johnathan Williams a cartonné au niveau des rebonds, en en passant ainsi 16, au total. A noter également que le Français Vincent Poirier a eu l'occasion de se montrer, pour les statistiques finales suivantes : 2 points (1/3 aux tirs, 0/0 à 3pts et 0/0 aux lancers-francs), 9 rebonds, 1 passe décisive, 2 fautes, 0 interception, 2 ballons perdus et 3 contres en 16 minutes de jeu. Avant cette ultime rencontre, Boston était d'ores et déjà qualifié pour les play-offs. A l'occasion du premier tour de ces phases finales, ils savent d'ailleurs déjà qu'ils affronteront les Philadelphia 76ers.Boston Celtics –: 90-96>>> Vincent Poirier (BOS) (2 points (1/3 aux tirs, 0/0 à 3pts et 0/0 aux lancers-francs), 9 rebonds, 1 passe décisive, 2 fautes, 0 interception, 2 ballons perdus et 3 contres en 16 minutes de jeu).>>> Ian Mahinmi (WAS) n'a pas joué.Los Angeles Lakers –: 122-136Memphis Grizzlies – Milwaukee BucksPhoenix Suns – Dallas MavericksUtah Jazz – San Antonio SpursOrlando Magic – New Orleans PelicanBrooklyn Nets – Portland Trail Blazers