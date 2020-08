NBA - Saison régulière : Kuzma héros des Lakers, Toronto s'offre Milwaukee

Troisième victoire en six matchs pour les Lakers dans la bulle ! Assurés de terminer en tête de la Conférence Ouest, les Californiens ont battu lundi une équipe qui lutte toujours pour finir deuxième, Denver : 124-121. Et les Lakers pourront dire un grand merci à Kyle Kuzma, qui a inscrit le panier à 3 points de la victoire à sept dixièmes de la fin, alors que les deux équipes semblaient filer vers la prolongation. Démarqué côté droit, le n°0 a reçu le ballon de la part d’Anthony Davis et a sanctionné les Nuggets. Il termine cette partie avec 25 points, contre 29 points et 12 passes pour LeBron James et 27 points, 6 rebonds et 5 passes pour Anthony Davis. Cette rencontre a été très serrée, puisqu’aucune équipe n’a compté plus de sept points d’avance. A la mi-temps, la tendance était du côté des Lakers (64-59), mais les Nuggets sont revenus et ont même mené pendant une grande partie du dernier quart (119-114 à 1’39 de la fin), avant de craquer. PJ Dozier termine meilleur marqueur de la franchise du Colorado, avec 18 points (12 pour Jokic).

HIGHLIGHTS: @kylekuzma calling game in the final second 🔥 pic.twitter.com/ReFa6bBy1R

— Los Angeles Lakers (@Lakers) August 11, 2020





Toronto remporte un choc tronqué



A l’Est, le choc de la nuit opposait les deux premières équipes du classement, Milwaukee et Toronto. Un choc toutefois tronqué puisque Giannis Antetokounmpo (dents), Kyle Lowry (dos), Serge Ibaka (genou) et Fred Van Vleet (genou) étaient absents. Ce sont les Raptors qui ont remporté ce match, sur le score de 114-106, après avoir mené du milieu du premier quart-temps à la fin du match. Les champions en titre n’ont jamais tremblé (67-53, mt), comptant jusqu’à 22 points d’avance au début du dernier quart pour s’offrir cette victoire tranquille dont il ne faudra toutefois tirer aucun enseignement pour la suite. Chris Boucher termine avec un beau double-double et un record de points en carrière (25pts, 11rbds), alors que le meilleur marqueur des Bucks est Kyle Korver (19pts). Il s'agit de la quatrième défaite de Milwaukee en six matchs dans la bulle. Inquiétant ? On le saura bientôt.

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🏀 #NBA

💥 Grosse victoire des Raptors contre les Bucks !

👉 25 points pour Chris Boucher, record en carrière !https://t.co/y51QacRZoB

— NBAextra (@NBAextra) August 11, 2020





Butler porte le Heat



Enfin, le dernier match de la nuit a vu Miami battre Indiana 114-92 dans un match important en vue de la quatrième place de la Conférence Est (le Heat est quatrième, avec une victoire d’avance sur les Pacers désormais). Les Floridiens ont globalement mené la première mi-temps mais Indiana est revenu juste avant la pause, et on pouvait alors s’attendre à une deuxième mi-temps serrée. Mais cela n’a pas du tout été le cas, car le Heat a écrasé son adversaire au retour des vestiaires, avec un 37-23 dans le troisième quart, pour finalement décrocher une victoire aisée. Jimmy Butler était omniprésent : 19 points, 11 rebonds, 5 passes, 4 interceptions et 1 contre en 29 minutes ! En face, Victor Oladipo a dû se contenter de 14 points et 5 rebonds.

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🏀 #NBA

🔥 Aucun souci pour le Heat face aux Pacers !

👊 Une victoire 114-92 avec 19 points de Jimmy Butler, de retour de blessure !https://t.co/btMGOkq1hj

— NBAextra (@NBAextra) August 11, 2020







BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Lundi 10 août 2020

Phoenix Suns - Oklahoma City Thunder : 128-101

> Elie Okobo (PHX) n’a pas joué



Utah Jazz - Dallas Mavericks : 114-122

> Rudy Gobert (UTA) : 9 points à 3/5 aux tirs et 3/4 aux lancers francs, 5 rebonds, 3 passes et 1 contre en 16 minutes



Milwaukee Bucks - Toronto Raptors : 106-114

Miami Heat - Indiana Pacers : 114-92

Los Angeles Lakers - Denver Nuggets : 124-121



CLASSEMENTS FINAUX

Conférence Est

1- Milwaukee

2- Toronto

3- Boston

4- Miami ou Indiana ou Philadelphia

5- Miami ou Indiana ou Philadelphia

6- Miami ou Indiana ou Philadelphia

7- Brooklyn

8- Orlando



Conférence Ouest

1- Los Angeles Lakers

2- Los Angeles Clippers ou Denver ou Houston

3- Los Angeles Clippers ou Denver ou Houston

4- Los Angeles Clippers ou Denver ou Houston ou Oklahoma City ou Utah ou Dallas

5- Houston ou Oklahoma City ou Utah ou Dallas

6- Houston ou Oklahoma City ou Utah ou Dallas

7- Houston ou Oklahoma City ou Utah ou Dallas

8*- Memphis ou Portland ou Phoenix ou San Antonio

9*- Memphis ou Portland ou Phoenix ou San Antonio



* Un play-in entre le 8eme et le 9eme définira qui affrontera les Lakers au 1er tour