Le match de la nuit : Les Warriors domptent les Bucks



Le flop de la nuit : Retour manqué pour Morris



Le MVP de la nuit : Clarkson a répondu à Fox



BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Samedi 12 mars 2022

La lutte pour la deuxième place de la Conférence Ouest est plus serrée que jamais. Si les Suns ont de la marge en tête, les Warriors et les Grizzlies sont au coude-à-coude. En effet, les coéquipiers de Klay Thompson (38 points, 6 rebonds, 5 passes), malgré un Stephen Curry très discret (8 points, 5 rebonds, 8 passes), ont pris le meilleur sur les Bucks. Une rencontre qui s’est disputée en deux temps. En effet, durant le premier quart-temps et l’entame du deuxième, Giannis Antetokoumpo (31 points, 8 rebonds) ont tenu la dragée haute aux Warriors, passant même devant au tableau d’affichage avec jusqu’à six longueurs d’avance dans les premiers instants des douze minutes menant à la pause. La donne a changé quand Golden State a serré le jeu en défense et augmenté la cadence en attaque. Le résultat a été un 16-3 qui a permis aux Warriors de se détacher pour mener de neuf points à la mi-temps. Plombés par un 11-0 dès le retour sur le parquet, les Bucks n’ont jamais su réagir. Seule une fin de match en pente douce a permis à Milwaukee de réduire l’écart pour une défaite, la première après six victoires de rang, de treize points (122-109) qui ne fait pas leur affaires. Les Warriors, quant à eux, signent une troisième victoire consécutive et se maintiennent à la deuxième place de la Conférence Ouest.Dans le même temps, le Heat a concédé une deuxième défaite en trois matchs lors de la réception des rivaux des Warriors, les Timberwolves. Une rencontre qui a été l’occasion pour Markieff Morris de retrouver les parquets après avoir manqué les 58 derniers matchs de Miami en raison d’une blessure aux cervicales en novembre dernier. Avec 6 points en 17 minutes, l’ailier fort n’a pas su inverser la tendance pour la franchise floridienne. En effet, le collectif des Wolves emmené par Jaylen Nowell (16 poins) et Karl-Anthony Towns (15 points, 10 rebonds) a fait merveille. Avec pas moins de huit joueurs au-delà des dix points inscrits, la franchise de Minnesota a fait venir le danger de partout et cela a payé en début de match. Pendant l’ensemble du premier quart-temps et l’entame du deuxième, les Wolves ont fait la course en tête avant un énorme trou d’air. Muets pendant un peu moins de trois minutes, ils ont encaissé un 13-0 qui a permis au Heat de s’installer en tête avec jusqu’à 17 points d’avance. A force de patience, Minnesota a réduit l’écart tout au long du troisième quart-temps pour virer en tête à la dernière seconde du troisième quart-temps grâce à un tir à trois points de Taurean Prince (11 points). Si le Heat s’est accroché dans les douze dernières minutes, il a fini par craquer pour un revers de neuf points (104-113). Alors que Miami reste leader, profitant de la défaite des Bucks pour garder une marge inchangée, les Wolves conservent le même bilan que les Warriors après 68 matchs disputés.C’est assez rare pour être signalé mais le Jazz s’est volontairement passé de Rudy Gobert lors de la réception des Kings. Le pivot All-Star a pris place sur le banc et ne l’a jamais quitté sur choix de Quin Snyder. Une absence qui a pu être remarquée pendant quasiment toute la première moitié de la rencontre. En effet, sous l’impulsion de De’Aaron Fox (41 points, 11 rebonds), ce sont les joueurs de la capitale de la Californie qui ont fait la course en tête. Toutefois, Utah a fait mieux que résister, ne passant jamais au-dessus des dix points de retard et prenant même l’avantage à deux reprises dans chacun des deux premiers quart-temps. C’est à la fin du deuxième, grâce à un 11-0, que le Jazz a pris les commandes afin de mener de quatre longueurs au moment de retrouver les vestiaires. Au retour sur le parquet, Jordan Clarkson est sorti du banc pour enquiller les paniers. Avec pas moins de 45 points inscrits, son record en carrière, l’arrière de la franchise basée à Salt Lake City a dynamité la rencontre, permettant à son équipe de se détacher progressivement durant le troisième quart-temps et atteindre une avance maximale de seize longueurs à l’entame du quatrième. Signant alors un 11-0, les Kings ont tenté de réagir en revenant à cinq petits points du Jazz. Toutefois, les coéquipiers de Donovan Mitchell (25 points, 5 rebonds, 6 passes), Bojan Bogdanovic (26 points) et Hassan Whiteside (12 points, 21 rebonds) ont fait le nécessaire pour garder la main. Le résultat est un succès de neuf points (134-125) qui permet à Utah de rester quatrième à l’Ouest quand les Kings, battus pour la quatrième fois de suite, continuent de végéter en fond de classement.- Cleveland Cavaliers : 101-91Miami Heat -: 104-113San Antonio Spurs -: 109-119- Milwaukee Bucks : 122-109Denver Nuggets -: 115-127- Sacramento Kings : 134-125Rudy Gobert (UTAH) n’a pas joué- Washington Wizards : 127-118