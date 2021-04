Le match de la nuit : Toronto Raptors - Brooklyn Nets

Les Toronto Raptors ont été accrocheurs. Dans la nuit de mardi à mercredi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, les Brooklyn Nets ont pourtant eu le dernier mot et se sont imposés, pour valider leur ticket pour les play-offs (103-116). Une victoire qui ne s'est dessinée de manière définitive que lors du quatrième quart-temps. Toronto a longtemps résisté et Kyle Lowry, meilleur marqueur de sa franchise, a même terminé meilleur marqueur de ce match avec des statistiques personnelles de 24 points, 2 rebonds et 6 passes décisives. Cela n'a donc pas suffi, face à un homme en particulier et qui n'était pas forcément attendu. En effet, Jeff Green termine meilleur marqueur de sa franchise (22 points, 8 rebonds, 1 passe décisive), alors que Kevin Durant, malgré un double-double (17 points, 10 rebonds, 4 passes décisives) et Kyrie Irving (9 points, 6 rebonds, 4 passes décisives), une fois n'est pas coutume, ont été plus en retrait.

Le MVP de la nuit : Luka Doncic



Golden State n'a pas vu le jour. Dans la nuit de mardi à mercredi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, les Warriors se sont inclinés contre les Dallas Mavericks (103-133). Une défaite due notamment à un homme en particulier, à savoir l'inévitable Luka Doncic. En effet, ce dernier, qui a pris le dessus sur Stephen Curry (27 points, 1 rebond, 2 passes décisives), a terminé meilleur marqueur de sa franchise mais également meilleur marqueur de cette rencontre, avec des statistiques personnelles de 39 points, 6 rebonds et 8 passes décisives. Symbole de ce duel à sens unique, ce floater de Doncic au buzzer juste avant la pause (29-62). Cette rencontre était particulièrement importante, en ce qui concerne la course pour les play-offs, et Dallas, sixième du classement de la conférence Ouest, a donc fait respecter son statut face à Golden State, dixième de ce même classement.

Le flop de la nuit : Boston Celtics



Boston a été surpris, pour la troisième fois de suite. Dans la nuit de mardi à mercredi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, les Celtics se sont inclinés contre l'Oklahoma City Thunder (115-119). Oklahoma City en profite ainsi pour mettre fin à une série de quatorze défaites consécutives. En face, Boston devait faire avec les absences de Kemba Walker et de Jayson Tatum. Les Celtics ont bien eu du mal à entrer dans leur rencontre, face à un Thunder dominateur, mais ont quand même réussi à mener au score, comme lors du quatrième et dernier quart-temps (81-80, 83-81, 91-90). Cela n'a donc pas suffi, malgré notamment Jaylen Brown (39 points, 11 rebonds, 3 passes décisives). Une défaite des locaux qui a de quoi surprendre, d'autant plus qu'au niveau des différents classements, Oklahoma City n'occupe que la treizième place de celui de l'Ouest, tandis que Boston est bel et bien sixième à l'Est.

Le Français de la nuit : Théo Maledon



Seuls deux Français étaient présents sur les parquets, dans la nuit de mardi à mercredi, dans le cadre de la saison régulière de NBA. D'ailleurs, ces deux Tricolores se sont mêmes affrontés. Avantage finalement à Théo Maledon (6 points (1/4 aux tirs, 0/2 à 3pts et 4/4 aux lancers-francs), 3 rebonds, 5 passes décisives, 0 faute, 1 interception, 5 ballons perdus et 0 contre en 23 minutes de jeu), présent dans le cinq majeur de sa franchise de l'Oklahoma City Thunder, qui a eu le dernier mot contre les Boston Celtics (115-119). En face, Evan Fournier (11 points (4/14 aux tirs, 2/9 à 3pts et 1/2 aux lancers-francs), 7 rebonds, 1 passe décisive, 3 fautes, 5 interceptions, 3 ballons perdus et 1 contre en 35 minutes de jeu) s'est montré quelque peu maladroit, avant d'ajuster la mire, notamment pour les tirs de loin, mais cela n'a donc pas suffi.





NBA / SAISON REGULIERE

Mardi 27 avril 2021

Boston Celtics - Oklahoma City Thunder : 115-119

>>> Evan Fournier (BOS) (11 points (4/14 aux tirs, 2/9 à 3pts et 1/2 aux lancers-francs), 7 rebonds, 1 passe décisive, 3 fautes, 5 interceptions, 3 ballons perdus et 1 contre en 35 minutes de jeu).

>>> Théo Maledon (OKC) (6 points (1/4 aux tirs, 0/2 à 3pts et 4/4 aux lancers-francs), 3 rebonds, 5 passes décisives, 0 faute, 1 interception, 5 ballons perdus et 0 contre en 23 minutes de jeu).



Toronto Raptors - Brooklyn Nets : 103-116

