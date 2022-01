NBA - Saison régulière : Charlotte fait tomber Milwaukee, Phoenix défait par Miami

Le match de la nuit : Charlotte Hornets - Milwaukee Bucks

Trois défaites lors de leurs quatre dernières sorties. C'est désormais le bilan des Bucks de Milwaukee. Dans la nuit de samedi à dimanche, dans le cadre de la saison régulière de NBA, les champions en titre se sont une nouvelle fois inclinés, cette fois sur le parquet des Hornets de Charlotte (114-106). Pourtant, Giannis Antetokounmpo termine plus que jamais meilleur marqueur de sa franchise mais également meilleur marqueur de cette rencontre, avec un double-double à la clé et des statistiques personnelles de 43 points, 12 rebonds et 3 passes décisives. Mais cela n'a donc pas suffi pour renverser la situation. Des statistiques obtenues notamment après la pause, mais c'est donc bien le collectif des locaux qui a ainsi eu le dernier mot. Pourtant, les visiteurs ont fait la course en tête, notamment lors du premier quart-temps jusqu'au début du deuxième. Dans l'ultime période, l'écart est descendu à -4, mais sans parvenir ensuite à faire passer les Bucks devant.

Le MVP de la nuit : Domantas Sabonis (Indiana Pacers)

C'est tout bonnement son record en carrière. Dans la nuit de samedi à dimanche, dans le cadre de la saison régulière de NBA, l'ailier fort (ou pivot) lituanien Domantas Sabonis (25 ans) a terminé meilleur marqueur de sa franchise des Pacers d'Indiana mais également meilleur marqueur de la rencontre disputée par les siens, avec des statistiques personnelles de 42 points, 6 rebonds et 3 passes décisives. En grande partie grâce à un Lituanien plus que précieux, les Pacers d'Indiana, qui occupent actuellement la treizième place du classement de la conférence Est, ont disposé du Jazz de l'Utah, actuel troisième du classement de la conférence Ouest (125-113). Pourtant, Indiana restait bel et bien sur une série de six défaites de rang, mais la franchise a donc su profiter d'un adversaire privé notamment de son Français Rudy Gobert, touché par le coronavirus.

Le flop de la nuit : Phoenix Suns

Il s'agit de l'exploit de la soirée. Dans la nuit de samedi à dimanche, dans le cadre de la saison régulière de NBA, les Suns de Phoenix, actuels leaders du classement de la conférence Ouest, ont chuté, à domicile, contre le Heat de Miami, qui occupe actuellement la troisième place du classement de la conférence Est (100-123). Une rechute pour les Suns qui venaient pourtant d'enchaîner trois victoires d'affilée. En face, le Heat a donc su saisir sa chance, bien guidé par un duo composé de Tyler Herro et de Duncan Robinson, qui terminent meilleurs marqueurs de leur franchise, mais également meilleurs marqueurs de cette rencontre, avec des statistiques personnelles de 33 points, 5 rebonds et 3 passes décisives et 27 points, 4 rebonds et 1 passe décisive. D'ailleurs, la franchise basée du côté de Miami s'est même offert le luxe d'égaler, de nouveau, un record de franchise à trois-points (22/44).

Le Français de la nuit : Killian Tillie (Memphis Grizzlies)

Ils n'étaient que trois Français sur les parquets NBA, dans le cadre de la saison régulière, dans la nuit de samedi à dimanche. Et deux d'entre eux s'affrontaient même, en tout début de soirée, et plus précisément dans la rencontre qui a opposé les Clippers de Los Angeles aux Grizzlies de Memphis (108-123). A ce petit jeu-là, c'est Killian Tillie, pensionnaire de la franchise des Grizzlies de Memphis, qui a donc pris le dessus sur son compatriote Nicolas Batum, pensionnaire de la franchise des Clippers de Los Angeles. Si l'un termine cette rencontre avec des statistiques personnelles de 9 points, le deuxième compile, quant à lui, 9 points, 2 rebonds et 2 passes décisives. Mais cela n'a donc pas suffi pour remettre sa franchise sur de bons rails, elle qui a enchaîné une troisième défaite de rang. Quant à Killian Tillie, sa franchise en est désormais à huit victoires d'affilée.



NBA / SAISON REGULIERE

Samedi 8 janvier 2022

Los Angeles Clippers - Memphis Grizzlies : 108-123

>>> Nicolas Batum (LAC) (9 points (3/6 aux tirs, 3/6 à 3pts et 0/0 aux lancers-francs), 2 rebonds, 2 passes décisives, 2 fautes, 0 interception, 1 ballon perdu et 1 contre en 19 minutes de jeu).

>>> Killian Tillie (MEM) (9 points (3/6 aux tirs, 3/4 à 3pts et 0/0 aux lancers-francs), 0 rebond, 0 passe décisive, 1 faute, 0 interception, 1 ballon perdu et 0 contre en 21 minutes de jeu).



Charlotte Hornets - Milwaukee Bucks : 114-106

Detroit Pistons - Orlando Magic : 97-92

>>> Killian Hayes (DET) (5 points (2/4 aux tirs, 1/3 à 3pts et 0/0 aux lancers-francs), 1 rebond, 3 passes décisives, 2 fautes, 1 interception, 2 ballons perdus et 0 contre en 24 minutes de jeu).



Indiana Pacers - Utah Jazz : 125-113

Boston Celtics - New York Knicks : 99-75

Phoenix Suns - Miami Heat : 100-123