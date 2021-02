NBA - Saison régulière : Brooklyn terrasse les Lakers, Milwaukee chute encore, Miami se reprend

Brooklyn se paye les Lakers

Milwaukee continue de s'enfoncer



Final at Fiserv Forum.

Tomorrow’s a new opportunity.



— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 19, 2021

Miami repart de l'avant

NBA / SAISON REGULIERE

Jeudi 18 février 2021

Plus d'informations à venir...Plus d'informations à venir...Plus d'informations à venir...Milwaukee Bucks -: 96-110Los Angeles Lakers -: 98-109>>> Timothé Luwawu-Cabarrot (BRO) (15 points (5/9 aux tirs, 5/8 à 3pts et 0/0 aux lancers-francs), 2 rebonds, 3 passes décisives, 6 fautes, 2 interceptions, 1 ballon perdu et 0 contre en 27 minutes de jeu).Sacramento Kings -: 110-118