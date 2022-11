NBA : Russell Westbrook avait le visage en sang

LeBron James a tout fait pour que Russell Westbrook ne dégoupille pas ! Cette nuit, le meneur All-Star s'est retrouvé au sol avec le visage en sang. La faute à Zach Collins, auteur d'une vilaine faute dans la raquette. Dès qu'il se relève, Russell Westbrook veut en découdre avec l'intérieur des Spurs, et ses coéquipiers interviennent immédiatement pour le calmer.

LeBron lui met une serviette sur la tête car il a le visage en sang, tandis que les arbitres sanctionnent les deux joueurs : une Flagrante 2 pour Zach Collins, expulsé sur le champ ; une technique pour Russell Westbrook pour avoir voulu en découdre. Le visage en sang, il rejoint le vestiaire pour se faire soigner, et finalement plus de peur que de mal puisqu'il va revenir en jeu dans le 4e quart-temps.

Un simple pansement

"Ma première réaction, évidemment, était de me relever et de voir ce qui se passait" raconte Russell Westbrook. "Comme je saignais de partout, je me suis calmé pour m'en occuper et je suis passé à la suite. Tout allait bien. Le médecin a regardé, a soigné, et j'ai pu revenir." La coupure était si minime que les médecins n'ont même pas eu besoin de lui poser des points.

En bon capitaine, LeBron James a tout fait pour son coéquipier n'aille pas trop loin, et la situation n'a heureusement pas dégénéré. "Je ne voulais pas que Russ aggrave la situation. Surtout vu comment il saignait, je ne voulais pas qu'il prenne un nouveau coup. Donc, j'ai juste essayé d'intervenir et de désamorcer la situation au maximum."