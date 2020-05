NBA : Rodman, le rebond permanent

Bad boys for life... pic.twitter.com/XzCX0XxDDd

La meilleure saison de l'histoire au rebond

Sept points et treize rebonds par match : voilà la moyenne de Dennis Rodman sur l'ensemble de sa carrière NBA. A Chicago, c'était cinq points et quinze rebonds. L'apport uniquement défensif de « Demolition Man », qui sortait d'une dernière saison universitaire à 24 points, était un choix de sa part pour percer en NBA. Il a été récompensé bien au-delà de ses espérances. De 1991 à 1998, ses(un record de longévité) jusqu'à ses 36 ans, il n'a. Presque incontestablement, il est le rebondeur exclusif le plus fort de l'histoire.Comme le montre The Last Dance, le fameux documentaire consacré à l'ultime saison de Michael Jordan et qui cartonne sur Netflix, « His Airness » a toujours accepté le mode de vie de Rodman, même à contrecoeur. Avec une forme d'admiration, comme lorsqu'il raconte ce moment d'entraînement où Phil Jackson pense le punir après une virée un peu trop alcoolisée : « Tout le monde a mis quatre tours à le rattraper ! » « A trois ou quatre heures du matin, je faisais shooter mes amis et j'étudiais toutes les trajectoires en fonction de leur emplacement », explique Rodman de son côté.

Dans son autobiographie, Phil Jackson révèle lui ce qu'il a ressenti dès l'arrivée de cet excentrique écorché vif : « J'ai réalisé qu'il allait apporter une nouvelle dimension à notre équipe, ce que je n'avais pas prévu. Ce n'était pas seulement un magicien aux rebonds, mais aussi un défenseur fascinant qui pouvait s'occuper de n'importe quel joueur. Même Shaq, qui le dépassait de quinze centimètres et pesait 45 kilos de plus. Avec Rodman, on pouvait développer des contre-attaques, nous réorganiser et pratiquer un jeu très dur sur demi-terrain. Plus que tout, j'aimais le voir jouer. Il était joyeux et désinhibé. »



S'il n'est que dixième rebondeur de tous les temps à la moyenne, c'est bien lui qui a réussi la meilleure saison de l'histoire avec 18,7 rebonds en 1991-92 - la sixième de ses sept années à Detroit, avant deux saisons à San Antonio puis sa trilogie parfaite à Chicago. Sa capacité de rebond offensif, notamment, était prodigieuse : 18 lors d'un match de saison régulière en 1992, onze lors de deux matchs des finales en 1996 (à chaque fois un record). L'ailier de 2,01 m, qui n'était donc pas un géant, a aussi bouclé cinq matchs à plus de 30 rebonds, dont une pointe à 34 en 1992.