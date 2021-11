NBA : Rien n'arrête les Chicago Bulls !

Ces dernières semaines, les Bulls brillent presque comme à leurs plus belles heures. Malgré un petit raté dans l'Illinois contre les New York Knicks (103-104), le début de saison de Chicago est presque parfait. Quelques jours après avoir fait tomber Utah, la franchise de Rudy Gobert, pour la première fois de la saison (107-99), les joueurs de Billy Donovan ont frappé un gros coup cette nuit au TD Garden face à Boston (114-128), complètement renversé. En effet, si les Celtics semblaient avoir le match en moins avec plus d'une quinzaine de points d'avance, les douze dernières minutes ont fait très mal aux locaux (11-39), incapables de réagir.

Bulls 128, Celtics 114 :



Les Bulls de retour au sommet



Un succès qui repose en partie sur l'excellent match de DeMar DeRozan. Arrivé durant l'intersaison en provenance des San Antonio Spurs, le numéro 11 des Bulls a été très en vue cette nuit. Avec 37 points (à 15 sur 20 aux tirs) et sept rebonds à son actif, l'intéressé a été des plus précieux pour Chicago. Ajoutez à ça, un Zach LaVine (26 points et 6 passes) qui est monté petit à petit en puissance et voilà la mythique franchise de Michael Jordan au plus haut de la conférence Est ce mardi matin. Car, avec six succès en sept matchs, Chicago possède actuellement le meilleur bilan de la NBA. Tout simplement.



Nightly Notable, DeMar DeRozan :

Philadelphie, un nouveau test à passer



Reste à savoir si les Bulls pourront s'inscrire dans la durée cette saison. Entre ce début de saison très intéressant et des recrues (Lonzo Ball et Nikola Vucevic) pas encore à leur meilleur niveau, il y a cependant de quoi être optimiste au sein de la franchise titrée six fois durant les années 90. Le prochain rendez-vous des joueurs de Donovan sera un nouveau beau test à suivre. En effet, au Fargo Wells Center, les Bulls iront défier le 4 novembre les Philadelphie Sixers d'un Joel Embiid reposé cette nuit.