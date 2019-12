NBA : Retour sur la tradition des matchs de Noël

Milwaukee va se tester, la suprématie à Los Angeles en jeu

Alors que la Premier League a son « Boxing Day » après Noël, la NBA a son « Christmas Day » le 25 décembre ! En effet, alors que beaucoup de sports sont à l'arrêt avec la trêve hivernale, la prestigieuse ligue de basketball nord-américaine propose un événement presque unique. Ainsi, ce mercredi cinq affiches, et non des moindres, sont au programme à partir de 18h00 et jusqu'au 26 matin (en France). Une tradition qui a débuté en 1947, quand les New York Knicks avaient affronté et battu les Providence Steamrollers (89-75).Cette année, le programme sera encore une fois très alléchant avec, entre autres, les quatre franchises du top 4 à l'Ouest et trois des quatre de celle de l'Est, pour ce tant attendu marathon de basket, long de 12 heures. Si Stephen Curry, Klay Thompson, avec les Golden State Warriors, et Zion Williamson, absent pour les New Orleans Pelicans, ne seront pas sur les parquets ce mercredi, le spectacle sera tout de même au rendez-vous comme chaque année, avec de nombreux chocs.Pour cela, la NBA a tout fait pour rendre l'événement à part et être au centre de l'attention une fois le repas de Noël avalé. Ainsi, les équipes porteront cette année encore des maillot spéciaux et les joueurs auront pour certains des chaussures uniques en ce jour si spécial. Comme chaque saison, les matchs seront donc scrutés de près, avec l'espoir de pouvoir vivre des moments forts, comme quand les Knicks avaient battu les Chicago Bulls de Michael Jordan sur un tir au buzzer en 1986.Alors que les stars, telles que Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo, James Harden, Russell Westbrook, LeBron James, Anthony Davis, Paul George ou encore Kawhi Leonard seront aux affaires en ce « NBA Christmas Day », le public sera lui aussi encore une fois au rendez-vous. En effet, depuis 2002, la meilleure audience de la saison régulière (hors playoffs) concerne une des rencontres du jour. L'an dernier, 10,2 millions d'Américains avaient ainsi regardé le match opposant les Lakers aux Warriors.