NBA : Retour imminent pour Doncic, isolement pour Gilgeous-Alexander

Oklahoma City Thunder star Shai Gilgeous-Alexander has entered Covid protocols – and rookie Josh Giddey has exited, according to league portal. OKC plays Dallas on Sunday.

Gilgeous-Alexander à son tour à l’isolement

Les supporters des Dallas Mavericks vont retrouver le sourire. Après trois semaines d’absence et pas moins de dix matchs, Luka Doncic devrait être présent sur le parquet du Paycom Center d’Oklahoma City ce dimanche. En effet, le meneur slovène a finalement reçu l’autorisation de reprendre la compétition après une suite de mésaventures. Le joueur formé au Real Madrid avant de devenir la star des Mavs n’a pas été en mesure de jouer depuis le 10 décembre dernier et une défaite concédée sur le parquet des Indiana Pacers. A l’occasion de cette rencontre, Luka Doncic avait aggravé une entorse à la cheville gauche et avait été contraint de manquer cinq matchs, avec un retour qui devait avoir lieu le 23 décembre dernier face aux Milwaukee Bucks. C’est alors le coronavirus qui a stoppé net le natif de Ljubljana et l’a placé dans le protocole sanitaire mis en place par la NBA afin de limiter les conséquences des contaminations. Un isolement qui, selon les informations de la chaîne américaine ESPN a pris fin et va permettre au Slovène de retrouver la compétition.Un retour sur les parquets qui pourrait avoir lieu dès ce dimanche avec le déplacement sur le parquet du Thunder. Sans Luka Doncic et avec un effectif souvent amputé de manière large par le coronavirus, les Mavs ont eu un bilan de cinq victoires pour cinq défaites et une septième place au classement de la Conférence Ouest. Toutefois, le joueur de 22 ans ne sera pas le seul à retrouver la compétition. En effet, Tim Hardaway Jr et Maxi Kleber ont également été autorisés à sortir du draconien protocole sanitaire de la NBA. Prochain adversaire des Mavericks, l’Oklahoma City Thunder sera, lui, affaibli. En effet, le meilleur joueur de la franchise de l’Oklahoma a été placé dans le protocole sanitaire de la NBA. Shai Gilgeous-Alexander (22,7 points, 4,8 rebonds et 5,2 passes en moyenne par match) rejoint la longue liste de joueurs du Thunder indisponibles après avoir été testés positifs au coronavirus, dans laquelle on retrouve Darius Bazley, Aleksej Pokusevski ou encore l’entraîneur Mark Daigneault. Josh Giddey, meilleur passeur et rebondeur du Thunder, en est officiellement sorti.