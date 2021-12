19 PTS in the 4th.

BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Dimanche 19 décembre 2021

Protocole Covid oblige (trois matchs figurant au programme de dimanche avaient encore été reportés), Chicago n'avait plus foulé les parquets de NBA depuis la semaine dernière. Et, visiblement, cela a fait beaucoup de bien aux Bulls, pas du tout à court de rythme comme auraient pu le redouter leurs fans. Après deux défaites de rang, les joueurs de l'Illinois ont en effet renoué avec le succès dimanche soir pour leur retour à la compétition et leur premier match de la semaine. Pas contre n'importe qui de surcroît, puisquegrâce notamment à un dernier quart-temps de feu (19 points sur ses 39 du match) du héros de la soirée. LeBron James, malgré une très belle copie (31 points, 14 rebonds, 6 passes), pas plus que le joker de luxe et revenant Isaiah Thomas (13 rebonds, 2 rebonds, 1 passe), n'a pu éviter une deuxième défaite consécutive à son équipe, qui avait déjà bu la tasse sur le parquet des Wolves deux jours plus tôt.Retour gagnant pour Chicago comme pour Devin Booker. Absent depuis quinze jours (sept matchs manqués), le meilleur marqueur des Suns a repris du service dimanche à l'occasion de la venue de Charlotte dans l'Arizona. Tout de suite précieux de nouveau (16 points, 6 rebonds, 5 passes),, Miles Bridges (26 points, 5 rebonds) excepté.A l'Est, Detroit reste toujours bon dernier en revanche. Toutefois,Kilian Hayes (11 points, 2 rebonds, 1 passes) et ses partenaires ont su relever la tête chez eux face à Miami (victoire 100-90). Saddiq Bey, homme du match, a inscrit 26 points.- Miami Heat : 100 - 90Memphis Grizzlies -: 100 - 105- San Antonio Spurs : 121 - 114- Los Angeles Lakers : 115 - 110- Dallas Mavericks : 111 - 105- Charlotte Hornets : 137 - 106Atlanta Hawks - Cleveland CavaliersBrooklyn Nets - Denver NuggetsPhiladelphia 76ers - New Orleans Pelicans