NBA : Record de longévité pour Vince Carter

Vince Carter a décidé d'honorer sa dernière année de contrat avec les Atlanta Hawks, rapporte ESPN. A 42 ans, l'ancienne star des Raptors ou encore des Nets s'apprête donc à devenir le premier joueur à disputer une 22e saison en NBA, surpassant ainsi Dirk Nowitzki, Kevin Garnett, Kevin Willis et Robert Parish.

Carter a joué 76 matches avec les Hawks la saison passée, tournant à 7,4 points de moyenne en 17 minutes.

Vince Carter is returning to the Hawks, a league source tells @wojespn.



If he plays in a game after January 1, 2020, he will be the first player in NBA history to play in 4 different decades. (via @EliasSports) pic.twitter.com/v9zZ6yY7xS