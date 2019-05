NBA - Raptors-Warriors : Kawhi Leonard a ressorti les griffes

Les Playoffs de Kawhi Leonard sont un vrai rappel à l’ordre : oui, il est bien l’un des meilleurs joueurs en NBA actuellement. On l’avait un peu oublié après la triste fin de son aventure avec les Spurs la saison passée. Et on pouvait en douter après une saison régulière certes très bonne sur le plan statistique (26,6 points à 49,6% au tir, 7,3 rebonds et 1,8 interception notamment) mais marquée par 22 matchs d’absence. La crainte de douleurs encore ressenties au niveau de son quadriceps droit était bien présente alors que les Raptors cochaient « load management » pour justifier son absence. Critiqué pour ces jours de repos accordés à son joueur-star en fin de contrat quelques mois plus tard, l’état-major canadien peut désormais s’en féliciter : Kawhi a atteint son pic de forme au meilleur des moments. Après un premier tour tranquille où il a tourné à 27,8 points à 50% à 3-points en 34 minutes face au Magic, l’ailier de 27 ans a appuyé sur l’accélérateur face aux 76ers. Au-delà de son improbable « buzzer beater » qui restera dans la légende des Playoffs lors du Game 7 face à Philly, il a compilé 34,7 points avec certes un pourcentage à longue distance en baisse (30,9%) mais un 54% global au tir et 9 rebonds en 39,9 minutes.



Le buzzer beater d'anthologie de Kawhi :



Face aux Bucks, sa production statistique a un brin baissé (29,8 points à 44,9% au tir, 9,5 rebonds). Mais son temps de jeu a atteint les 41,2 minutes suite notamment à ses 52 passées lors de la double prolongation lors du Game 3, le début de la révolte orchestré par Toronto, alors mené 2-0 avant cette victoire qui a changé le momentum de la série. Deux raisons majeures expliquent cette légère baisse au niveau des stats : Nick Nurse l’a très peu mis sur le banc, même lorsque les second units étaient de sortie avant le money time et Leonard a dû « se coltiner » un certain Giannis Antetokounmpo à partir du 3ème match. Un travail loin d’être de tout repos mais qui s’est avéré payant avec cette première qualification en Finales NBA de la franchise du Grand Nord. « Kawhi Leonard est peut-être celui qui joue le plus comme jouait Michael Jordan, l’élégance en moins », nous expliquait mardi Jacques Monclar dans Overtime. MVP des Finales 2014 face au Miami Heat, l’ancien protégé de Gregg Popovich a eu seulement quelques jours pour reposer son corps, forcément meurtri après de telles joutes.



Qui pour défendre sur Kawhi ?



Sera-t-il à 100% dès jeudi soir pour le Game 1 à Toronto face à des Warriors qui n’ont pas eu à forcer lors de leur finale de la Conférence Ouest ? Cela ne devrait pas empêcher Steve Kerr de le cibler évidemment en priorité, surtout après ses impressionnants trois premiers tours disputés. Le coach des hommes de la Baie a de quoi faire dans son effectif pour limiter son impact au maximum : Draymond Green, Andre Iguodala, Klay Thompson et Kevin Durant s’il revient lors de cette finale comme cela semble la tendance, peuvent en effet se succéder face à Kawhi. « Pour défendre sur ce zozo, on ne peut pas le faire tout seul, confirme coach Monclar. Même si je pense qu’Andre Iguodala sera la première lame. Il va falloir donner des corps et c’est pour cette raison que la présence de Kevin Durant est primordiale : avec Kevin Durant sur le terrain, vous occupez Kawhi défensivement... C’est un paramètre de cette finale. » Pas le seul évidemment mais avec l’armada offensive de Golden State avec ou sans Durant (Draymond et Klay ont haussé leur niveau de jeu en son absence), un Kawhi en demi-teinte risque d’être synonyme de finale rapidement conclue…



