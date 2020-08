NBA : Raptors, Pacers, Clippers et 76ers finissent sur une bonne note

Indiana remporte la répétition générale



Philadelphia écrase Houston

Les Clippers après prolongation

NBA - SAISON REGULIERE

Vendredi 14 août 2020

Et voilà ! Près de dix mois après son coup d’envoi, la saison régulière NBA a pris fin ce vendredi dans la bulle d’Orlando. Quatre matchs étaient au programme mais aucun n’avait d’enjeu pour le classement final, si bien que la plupart des coachs ont fait tourner. Honneur à Toronto, deuxième de l’Est, qui a remporté le choc de la nuit contre Denver, troisième de l’Ouest. Les Raptors, sans Siakam, Lowry, VanVleet et Ibaka, l’ont emporté 117-109 contre Denver, où Jokic (2pts) et Murray (11pts) n’ont joué que dix minutes.PJ Dozier termine quant à lui avec 20 points, 5 rebonds et 8 passes pour les Nuggets.Avant de s’affronter au premier tour des play-offs, Indiana et Miami étaient opposés ce vendredi, et ce sont les Pacers qui se sont imposés 109-92 et qui finissent donc quatrièmes de l’Est. Ils ont mené d’un bout à l’autre du match (sauf pendant quatorze secondes dans le premier quart), et ont compté jusqu’à 22 points d’avance. En l’absence de Warren, Oladipo, Sabonis ou encore Turner, Doug McDermott a brillé pour Indiana, avec 23 points et 4 rebonds au compteur.A noter la grosse frayeur pour Derrick Jones Jr après un contact avec Goga Bitadze. Le joueur du Heat, resté allongé plusieurs minutes et sorti sur civière, souffre d'une entorse cervicale, et sera réévalué pendant le week-end.Sixième de l’Est, Philadelphia a de son côté infligé une véritable correction à Houston, quatrième de l’Ouest : 134-96. A part les blessés (Westbrook côté Rockets, Simmons côté 76ers), tout le monde était sur le parquet, et les 76ers ont déroulé leur basket, comptant même 40 points d’avance face à des Rockets complètement dépassés. James Harden a joué 26 minutes et a eu le temps d’inscrire 27 points et de délivrer 10 passes,Difficile de tirer des enseignements d’un tel match pour la suite…Enfin, du côté de l’Ouest, le deuxième, les Clippers, affrontait le sixième, Oklahoma City, et la logique a été respectée. Mais les Californiens ont eu besoin de la prolongation pour l’emporter 107-103. La rencontre a été très serrée, avec pas moins de 19 changements de leader. Privé de Chris Paul, le Thunder de Hamidou Diallo (27pts, 11rbds) a tout de même compté douze points d’avance à la mi-temps, mais les Clippers (sans Leonard, George, Williams…) sont revenus.Terance Mann est passé tout près du triple-double : 25 points, 14 points, 9 rebonds (record en carrière pour les trois statistiques) ! Match solide également pour Joakim Noah, avec 9 points, 6 rebonds et 5 passes en 29 minutes.>>> Stats de Joakim Noah (LAC) : 29 minutes de jeu, 9 points (4 sur 7 aux tirs, dont 0 tir à 3pts), 6 rebonds, 5 passes, 1 interception, 1 faute, 1 ballon perdu- Denver Nuggets : 117-109- Miami Heat : 109-92Houston Rockets -: 96-134