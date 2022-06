NBA : Quin Snyder quitte le Jazz !

Le Jazz n'a plus de coach : la franchise de Salt Lake City a annoncé cette nuit la démission de son entraîneur Quin Snyder. Une nouvelle assez logique après la fin de parcours prématurée de la bande à Rudy Gobert en Playoffs (4-2 contre les Mavericks au premier tour). "Au fond, ce qui me motive chaque jour, ce sont nos joueurs et leur passion pour le jeu, leur désir de travailler pour s’améliorer et leur dévouement à l’équipe et au Jazz. Je suis convaincu qu’ils ont besoin d’une nouvelle voix pour continuer à évoluer. C’est tout. Pas de différences philosophiques, pas d’autres raisons. Après huit ans, je pense simplement qu’il est temps de passer à autre chose" a expliqué l'entraîneur de 55 ans dans un communiqué.

En poste depuis 2014, Quin Snyder apparaissait en fin de cycle à Utah, où le groupe ne semblait plus vraiment progresser sous ses ordres et où des tensions se faisaient ressentir dans l'équipe. La relation entre Rudy Gobert et Donovan Mitchell était notamment au centre des discussions, l'utilisation du pivot français dans le système offensif de la franchise se révélant de plus en plus problématique. Après 8 ans au Jazz, Quin Snyder a donc mis fin à son aventure chez les Mormons. Pour le Jazz, c'est peut-être le début d'une reconstruction.