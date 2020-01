NBA : Qui va bouger avant la trade deadline ?

Andre Drummond

Premier joueur d’envergure à voir son nom cité dans les rumeurs, Andre Drummond est un homme très courtisé. Le meilleur rebondeur du championnat (15.9 rbs/m) se trouve au premier grand tournant de sa carrière : continuer l’aventure aux Pistons ou rejoindre une nouvelle équipe plus à même de gagner. Le choix pourrait être fait pour lui puisque selon ESPN, les Hawks discuteraient avec les Pistons à propos du pivot. L’été prochain, l’intérieur de 26 ans pourra tester le marché et ainsi rejoindre la team de son choix.

Atlanta prendrait dès lors un grand risque de le récupérer dès cet hiver, mais c’est peut-être le seul moyen pour la franchise de Georgie d’obtenir les faveurs à court terme de Drummond. Du côté de NBC, on cite aussi les Celtics, les Mavericks et les Raptors parmi les formations intéressées par le pivot de Detroit. Trois équipes plus proches des sommets que les Hawks et qui deviendraient des candidats crédibles aux Finales NBA avec Drummond dans leur rang.

Kyle Kuzma

Larges leaders de l’Ouest (29v - 7d), les Lakers ne sont pas pour autant pleinement satisfaits de leur effectif. Rajon Rondo possède quelques détracteurs en Californie mais c’est surtout Kyle Kuzma qui est au centre de l’attention depuis plusieurs semaines. Sixième homme attitré des Angelenos, l’ailier fort a été gêné en début de saison par une blessure au pied et n’est jamais parvenu pour l’instant à faire preuve de régularité en sortie de banc. D’après le NY Times, la situation de Kuzma serait suivie avec attention par les Kings, qui auraient Bogdan Bogdanovic dans leur manche pour convaincre les Purple and Gold.

Marcus Morris Sr

Dans le marasme new-yorkais, Marcus Morris Sr tire son épingle du jeu. Mieux, l’ailier signe cette année dans la Grosse Pomme sa meilleure saison en carrière avec près de 20 points par match (19.1) et une énorme adresse à 3-pts (46.9%). Forcément, cela attire l’œil de nombreuses franchises, à commencer par les 76ers et les Clippers. Selon plusieurs médias de New York, les deux franchises seraient très tentées de se renforcer avec le numéro 13 des Knicks. Pour Philadelphie, l’intérêt est évidemment de trouver un homme capable d’être une menace à longue distance. Pour les Clippers, cela permettrait de soulager le duo Paul George-Kawhi Leonard au scoring avec un joueur polyvalent.

Kevin Love

En froid avec sa direction et rappelé à l’ordre par les Cavaliers trois fois cette saison, Kevin Love attend d’être échangé. Problème, son contrat XXL paraphé l’été dernier (28 M$) n’en fait pas une bonne affaire, loin s’en faut. A 31 ans, l’ex-star des Timberwolves veut revenir chez un candidat au titre, ce que ne sera pas Cleveland avant de nombreuses années, et a fait comprendre son agacement sur les réseaux sociaux de manière très claire. Qui tentera le pari de récupérer l’ailier fort et son encombrant contrat ?

Andre Iguodala

On aurait tendance à l’oublier mais Andre Iguodala est toujours un joueur NBA. Le MVP des Finales 2015 est mis au placard depuis le début de saison par les Grizzlies. L’ailier ne voulait pas être échangé à Memphis par Golden State et la formation du Tennessee tente de son côté de lancer une reconstruction axée sur la jeunesse. Pour autant, les Ours ne veulent pas couper son contrat et attendent toujours une offre satisfaisante pour se délester du joueur de 35 ans.

A l’approche de la trade deadline, un accord semble imminent selon un dirigeant des Grizzlies, bavard dans les colonnes de Bleacher Report. « Nous allons le transférer. Point. Nous sommes allés assez loin dans les discussions sur la structure de deals avec plus d’une équipe pour annoncer ça avec confiance. » Lakers, Clippers, Rockets voire Mavericks sont les plus susceptibles de s’approprier les services de l’ancien Warrior.