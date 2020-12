NBA : Qui décrochera le MVP ?

Dans l'histoire de la NBA, seuls Bill Russell, Wilt Chamberlain et Larry Bird ont gagné le trophée de MVP de la saison régulière pendant trois années consécutives. Au printemps, Giannis Antetokounmpo pourrait en faire autant. Fort de son nouveau contrat à Milwaukee, le Grec s'avance comme un sérieux prétendant à la récompense individuelle ultime.

Pour réaliser un threepeat inédit depuis plus de 40 ans, le joueur des Bucks va devoir conserver son apport au scoring et sous les panneaux. La saison dernière, ses 29,5 points et 13,5 rebonds par match au sein du meilleur bilan de la Ligue lui avaient permis de soulever le trophée Maurice Podoloff. C'était sa saison la plus aboutie individuellement. Et pour conserver son titre, il va devoir essayer de faire encore mieux. Pas une mince affaire...



Curry et Durant de retour dans la course

Si le joueur de 26 ans réalise une saison moins bonne sur le plan individuel ou collectif, de nombreux joueurs pourraient en profiter pour remporter le titre de MVP. A 35 ans, LeBron James peut encore espérer remporter des récompenses individuelles. Le MVP des dernières Finales est toujours aussi fort. Le meilleur passeur de la dernière saison NBA tournait à 25 points de moyenne l'an passé. Assez pour s'inviter sur le podium du dernier classement du meilleur joueur de la saison. Il y était en compagnie de James Harden.

S'il veut remettre la main sur ce trophée, le meilleur scoreur des trois dernières saisons va devoir être en forme et retrouver un cadre un peu plus serein. A Houston ou ailleurs... De retour de blessure, Stephen Curry et Kevin Durant peuvent aussi se mêler à la course au trophée Maurice Podoloff. Ils peuvent avoir un impact important au sein de franchises qui visent le titre. Pour Russell Westbrook, les ambitions collectives sont peut-être un peu moins élevées mais il pourrait avoir son mot à dire s'il retrouve à Washington le niveau qui lui avait permis d'être sacré en 2017 avec Oklahoma.

Et si le titre de MVP revenait à un autre joueur européen ?

Antetokounmpo, James, Harden, Westbrook, Curry, Durant sont en course pour un titre qu'ils ont déjà gagné. Mais un vent de fraîcheur pourrait souffler sur la NBA cette saison. Elu dans le premier cinq de la saison l'an passé, Luka Doncic pourrait avoir sa chance dans la course au titre de MVP s'il continue de progresser et de porter Dallas. L'an passé, le Slovène tournait à 28,8 points, 9,4 rebonds et 8,8 passes décisives. Un autre joueur européen habitué aux triples-doubles peut espérer s'inviter dans la course : Nikola Jokic. Le pivot serbe des Nuggets était apparu plus affûté que jamais dans la bulle. Un état de forme qui pourrait être très intéressant sur la longueur d'une saison.

Si Jimmy Butler continue sur la lancée des play-offs, il pourrait aussi s'inviter dans les débats. Mais les résultats de Miami tout au long de la saison vont conditionner ses chances de sacre individuel. Il en va de même pour Damian Lillard. Le meneur de Portland, 30 points par match l'an passé, peut compter sur ses cartons offensifs pour engranger des votes. Leur leadership pourrait faire la différence. Si Anthony Davis s'impose comme le meilleur joueur des Lakers, il pourra aussi y prétendre. Dans la course au titre de MVP, le casting de prétendants est aussi fourni que le potentiel record de Giannis Antetokounmpo sera prestigieux.