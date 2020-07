NBA : Quelle fin de saison pour Boston ?

Fin de saison piège au menu des Celtics. En effet, actuellement sur le podium de la Conférence Est, les joueurs de Brad Stevens ont hérité d’un programme largement abordable pour cette reprise de la saison en Floride. Ainsi, dans la « bulle » d’Orlando, à part trois gros rendez-vous (contre Milwaukee, Toronto et Miami), le menu semble largement à la portée du niveau de l’équipe en début de saison (Portland, Brooklyn, Orlando, Memphis et Washington). Pour le moment 3eme, la franchise du Massachusetts aura normalement du mal à faire mieux au classement et devra surtout se méfier de ses ambitieux poursuivants, tel que le Heat. Surtout que Kemba Walker n’a pas pu profiter de la pause pour mettre tous ses pépins physiques de côté. Touché au genou gauche, le meneur de Boston a tenté de rassurer sur son état dernièrement mais l’inquiétude demeure. Ménagé, l’ancien de Charlotte pourrait l’être jusqu’au 17 août prochain, et le début des Playoffs.

Walker ménagé, Tatum méfiant



« Je pense que s’inquiéter est un mot fort. Je pense qu’il y a beaucoup de choses à craindre dans le monde en ce moment, alors quand il reviendra, nous le ferons s’acclimater autant que possible », expliquait d’ailleurs récemment Brad Stevens, sur Yahoo Sports. Autre cas à prendre en considération, celui de Jayson Tatum. Si l’ailier des Celtics va bien, ce dernier sait qu’il va jouer une partie de la suite de sa carrière en Floride, avant la fin de son contrat, et craint la blessure qui pourrait tout remettre en cause. « On a connu quatre mois de coupure, sans accès au centre d’entraînement. Puis, d’un coup, on doit monter en puissance, très rapidement, pour jouer, s’inquiétait l’intéressé lors d’un entretien à ESPN. (…) Peu importe si certains disent qu’on est jeune, qu’on aura un jour ou l’autre ce gros chèque, on joue gros. » Autant dire que Boston n’arrive pas avec un maximum de certitudes pour cette fin de saison.

Kevin Mayer voit les Celtics en Finales :