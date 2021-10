NBA - Présaison : Milwaukee termine sur une défaite, les 76ers ont aussi perdu

Cinquième match et quatrième défaite pour les Bucks de Milwaukee. Dans la nuit de vendredi à samedi, dans le cadre de la présaison de NBA, les champions en titre ont, cette fois, été battus par les Mavericks de Dallas (103-114). Pourtant, dès l'entame de cette nouvelle rencontre, ce sont bien les locaux qui ont alors pris les choses en main, sans pour autant parvenir à prendre le large, au niveau du tableau d'affichage. Et dès l'entame du deuxième et dernier quart-temps, les Mavericks sont alors passés devant, de manière définitive. Une avance qui n'a eu de cesse d'augmenter, jusqu'à atteindre les +21, lors de la troisième et avant-dernière période (62-83). Pourtant, meilleur marqueur de sa franchise, Giannis Antetokounmpo a également terminé meilleur marqueur de cette rencontre, avec un double-double à la clé (26 points, 10 rebonds, 2 passes décisives), mais cela n'a donc pas suffi.

Randle délivre New York

Demi-finaliste dans la conférence Est l'an passé, Philadelphia termine également cette présaison avec une défaite. Dans la nuit de vendredi à samedi, les 76ers ont chuté à l'extérieur, sur le parquet des Pistons de Detroit (112-108). La faute notamment à Jerami Grant, qui termine meilleur marqueur de sa franchise, mais également meilleur marqueur de cette rencontre, avec des statistiques personnelles de 24 points, 8 rebonds et 3 passes décisives. Malgré ce score qui paraît serré, les locaux ont globalement mené du début jusqu'à la fin. Pour New York, en revanche, ce n'était pas gagné d'avance, et pour cause. Les locaux ont même couru après le score, contre les Washington Wizards, durant presque l'intégralité de cette rencontre. Finalement, un panier de Julius Randle, à l'ultime seconde, a permis aux Knicks de terminer sur une bonne note (115-113).

Miami finit par une victoire

Dans les autres résultats de la soirée, le Heat de Miami a renoué avec le succès et termine sur une victoire, contre les Celtics de Boston (121-100), sous la houlette notamment de Tyler Herro, qui termine meilleur marqueur de sa franchise mais également meilleur marqueur de cette rencontre (29 points, 6 rebonds, 4 passes décisives). Bilan : Cinq victoires en six rencontres. Quatre matchs, quatre défaites. C'est le bilan des Portland Trail Blazers dans cette présaison. Cette fois, la franchise a buté sur le parquet des Golden State Warriors (119-97). Une dernière défaite, c'est également ce qu'ont connu les Memphis Grizzlies, cette fois sur le parquet des Chicago Bulls (118-105). Autre franchise à avoir perdu, cette fois sur son propre parquet, les Pacers d'Indiana, défaits par les Cleveland Cavaliers (94-110). Enfin, les San Antonio Spurs terminent sur une très bonne note, dans leur antre, contre les Houston Rockets (126-98).



NBA / PRÉSAISON

Vendredi 15 octobre 2021

Miami Heat - Boston Celtics : 121-100

Detroit Pistons - Philadelphia 76ers : 112-108

Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers : 94-110

New York Knicks - Washington Wizards : 115-113

>>> Evan Fournier (NYK) (8 points, 1 rebond, 3 passes décisives).



Chicago Bulls - Memphis Grizzlies : 118-105

>>> Killian Tillie (MEM) (0 point, 1 rebond, 0 passe décisive).



Milwaukee Bucks - Dallas Mavericks : 103-114

>>> Frank Ntilikina (DAL) (3 points, 1 rebond, 5 passes décisives).



San Antonio Spurs - Houston Rockets : 126-98

Golden State Warriors - Portland Trail Blazers : 119-97