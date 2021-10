NBA - Présaison : Milwaukee et les Clippers s'inclinent à nouveau

Deuxième match et deuxième défaite. Dans la nuit de vendredi à samedi, dans le cadre de la pré-saison de NBA, les Bucks de Milwaukee se déplaçaient sur le parquet des Nets de Brooklyn. A l'arrivée, les champions en titre ont donc été battus (119-115). Pourtant, ce fut une rencontre particulièrement équilibrée où les deux franchises ont pris les commandes, au niveau du tableau d'affichage, à tour de rôle. L'écart n'a jamais été bien conséquent, hormis lors du premier quart-temps quand les locaux ont pu compter jusqu'à douze longueurs d'avance (23-11, 26-14, 29-17, 31-19). Lors du quatrième et dernier quart-temps, Milwaukee était alors encore devant (110-111), avant donc d'encaisser un 9-4 qui lui a ainsi été fatal. Pourtant, le meilleur marqueur de cette rencontre a bien été Jordan Nwora (30 points, 8 rebonds, 2 passes décisives), mais cela n'a donc pas suffi.

Les Mavericks ont eu le dernier mot contre les Clippers

De leur côté, les Clippers de Los Angeles ont donc également de nouveau perdu, à l'occasion de leur troisième match de pré-saison. Cette fois, ce sont les Mavericks de Dallas qui ont ainsi eu le dernier mot (122-114). Là encore, les deux équipes ont, chacune leur tour, été devant, au niveau du tableau d'affichage. Au début du quatrième et dernière quart-temps, les Clippers menaient encore (101-102). Mais, à la faveur d'un 21-12, Dallas, sous la houlette notamment de Eugene Omoruyi (19 points, 5 rebonds, 2 passes décisives) et malgré Luke Kennard (19 points, 3 rebonds, 1 passe décisive) a donc eu le dernier mot.

Toujours pas de victoire pour les Lakers

Les Nuggets de Denver disputaient, eux aussi, leur troisième rencontre. Et là aussi, cela s'est ainsi conclu par une défaite. Cette fois, les locaux sont allés jusqu'à la prolongation, mais n'ont donc pas réussi à terrasser les Timberwolves de Minnesota (112-114 ap). En revanche, tout va à merveille pour le Heat de Miami, qui continue son carton plein, avec une troisième victoire en autant de rencontres déjà disputées, cette fois sur le parquet des Spurs de San Antonio (105-109). En revanche, ça ne passe toujours pas pour les Lakers de Los Angeles, avec une troisième défaite en autant de rencontres déjà jouées, cette fois sur le parquet des Warriors de Golden State (121-114). A noter également la victoire des Pacers d'Indiana, sur le parquet des Cavaliers de Cleveland (100-109) et celle des Bulls de Chicago contre les Pelicans de New Orleans (121-85).



NBA / PRÉSAISON

Vendredi 8 octobre 2021

Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers : 100-109

Brooklyn Nets - Milwaukee Bucks : 119-115

Chicago Bulls - New Orleans Pelicans : 121-85

Dallas Mavericks - Los Angeles Clippers : 122-114

>>> Frank Ntilikina (DAL) (6 points, 1 rebond, 0 passe décisive)



San Antonio Spurs - Miami Heat : 105-109

Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves : 112-114 ap

Golden State Warriors - Los Angeles Lakers : 121-114