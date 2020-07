NBA (préparation) : Toronto surpris par Phoenix, Memphis renoue avec la victoire

Memphis se rassure



See you Friday 🙅‍♂️ pic.twitter.com/uB4UahX4Ui

— Memphis Grizzlies (@memgrizz) July 28, 2020

NBA / MATCHS DE PREPARATION

Mardi 28 juillet 2020 (à Orlando, à huis clos)

Une défaite qui fait tache. En effet, dans la nuit de mardi à mercredi, pour la fin de la préparation en vue de la reprise de la saison NBA, les Toronto Raptors ont chuté face aux Phoenix Suns (117-106). Après deux victoires consécutives en autant de rencontres disputées dans cette préparation, c'est donc la première fois que le champion NBA en titre doit s'avouer vaincu.A l'occasion de cette ultime rencontre contre Toronto, les Suns ont fait la course en tête, pendant presque tout le match, hormis au tout début du premier quart-temps ainsi que dans la troisième période (5-6, 72-73). Mais l'écart monté jusqu'à +19 (112-93) en toute fin de rencontre s'est finalement révélé insurmontable pour les Raptors, malgré notamment Pascal Siakam (17 points, 3 rebonds, 1 passe décisive). Les Suns ont été parfaitement emmenés par un trio composé de Mikal Bridges (23 points, 3 rebonds, 5 passes décisives), de Ricky Rubio (22 points, 4 rebonds, 3 passes décisives) et de Cameron Johnson (19 points, 4 rebonds, 3 passes décisives). Une rencontre à laquelle a également pris part le Français Élie Okobo.Une dernière rencontre qui arrive à point nommé pour Memphis. En effet, dans la nuit de mardi à mercredi, pour la fin de la préparation en vue de la reprise de la saison NBA, les Grizzlies sont parvenus à renouer avec le succès, face à Miami (110-128). De bon augure après deux défaites inaugurales.Testé positif au coronavirus, Bam Adebayo faisait pour l'occasion son grand retour sur un parquet de basket. Mais même s'il a été loin de démériter (16 points, 4 rebonds, 3 passes décisives), lui tout comme Jimmy Butler (18 points, 2 rebonds, 7 passes décisives) n'ont donc pas suffi. Car en face, plusieurs pensionnaires de la franchise basée dans l'État de Tennessee étaient également particulièrement en forme. Ce fut notamment le cas du meilleur marqueur de la rencontre, à savoir Dillon Brooks (23 points, 1 rebond, 3 passes décisives), tout comme aussi les deux seuls auteurs de double-double dans cette rencontre, à savoir Ja Morant (22 points, 12 passes décisives) mais également Jonas Valanciunas (15 points, 15 rebonds).Miami Heat –: 110-128– Toronto Raptors : 117-106>>> Élie Okobo (PHO) (6 points (2/7 aux tirs, 1/5 à 3pts et 1/1 aux lancers-francs), 0 rebond, 1 passe décisive, 2 fautes, 1 interception, 0 ballon perdu et 0 contre en 13 minutes de jeu).Indiana Pacers – San Antonio SpursPortland Trail Blazers – Oklahoma City ThunderHouston Rockets – Boston CelticsPhiladelphia 76ers – Dallas Mavericks