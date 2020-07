NBA (préparation) : Toronto, Houston et Indiana ont fait respecter leur statut

Harden porte Houston

Indiana éteint les Mavericks

Le Top 5 de la nuit

NBA / MATCHS DE PREPARATION

Dimanche 26 juillet 2020 (à Orlando, à huis clos)

Une soirée positive pour le champion NBA en titre. En effet, dans la nuit de dimanche à lundi, en guise de préparation à la reprise de la saison NBA, Toronto a disposé de Portland (110-104)., mais le duo composé de Jusuf Nurkic et Hassan Whiteside a été convaincant. Pour preuve, le premier cité termine même avec le seul double-double de la rencontre (17 points, 13 rebonds), tandis que l'autre est resté plus discret pour son match de reprise. Toutefois, le meilleur scoreur du match n'est autre que C.J. McCollum (21 points, 2 rebonds, 5 passes décisives). Quant au seul Français présent sur le parquet, à savoir Jaylen Hoard, il termine à 9 points en 8 minutes de jeu. Même avec tous ces éléments, Portland n'a pas eu le dernier mot, face aux partenaires du pivot Marc Gasol. Des Raptors portés par un trio formé de Pascal Siakam, Kyle Lowry et Serge Ibaka.Même en match de préparation, James Harden ne ménage pas ses efforts. Dans la nuit de dimanche à lundi, dans l'optique de la reprise de la saison NBA,. Une rencontre où Harden a donc survolé les débats, en témoigne ses statistiques personnelles, établies en 35 minutes de jeu (31 points, 8 rebonds, 9 passes décisives). Meilleur marqueur de la rencontre, il a parfaitement été secondé par un duo composé de Ben McLemore (26 points, 3 rebonds) et Jeff Green (18 points, 3 rebonds). Quant à Russell Westbrook, il a été plus en retrait (8 points, 6 rebonds, 5 passes décisives). Du côté de Memphis, le meilleur scoreur de l'équipe pendant cette soirée, Ja Morant, malgré une belle montée en puissance, n'a rien pu faire (17 points, 1 rebond, 9 passes décisives), tout comme Brandon Clarke (16 points, 8 rebonds, 1 passe décisive). Houston semble donc bel et bien prêt pour la reprise.Myles Turner a fêté son retour comme il se doit. En effet, dans la nuit de dimanche à lundi, en préparation pour la reprise de la saison NBA,. Turner a donc fait plus que jouer un rôle dans cette rencontre, lui qui termine à 15 points, 8 rebonds et 3 passes décisives, en 24 minutes de jeu, même si le meilleur marqueur de sa franchise est T.J. Warren (20 points, 6 rebonds, 1 passe décisive). En face, la défaite de Dallas n'enlève en rien au nouveau bon match de Luka Doncic, qui termine meilleur marqueur de la rencontre, avec même un double-double, le seul du match, et les statistiques suivantes : 20 points, 11 rebonds et 9 passes décisives, en 24 minutes de jeu. Les Mavericks, protégés de Rick Carlisle, étaient toutefois privés, lors de cette soirée, de Kristaps Porzingis. Toutefois, Maxi Kleber (18 points, 6 rebonds) et Boban Marjanovic (11 points, 6 rebonds, 1 passe décisive) ont fait le job, tout comme J.J. Barea (14 points, 6 rebonds, 6 passes décisives).– Philadelphia 76ers : 102-97– Phoenix Suns : 117-103>>> Vincent Poirier (BOS) : 4 rebonds en 6 minutes>>> Elie Okobo (PHX) n'a pas jouéDallas Mavericks –: 111-118– Portland Trail Blazers : 110-104>>> Jaylen Hoard (POR) (9 points (4/5 aux tirs, 0/1 à 3pts et 1/2 aux lancers-francs), 1 rebond, 2 passes décisives, 2 fautes, 0 interception, 1 ballon perdu et 1 contre en 8 minutes de jeu).Memphis Grizzlies –: 104-119