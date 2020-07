NBA (préparation) : Miami et New Orleans s'imposent

Miami a dû batailler



#SACvsMIA Final: HEAT 104 - Kings 98

🔥 Robinson: 18 points (5-8 3PT FG)

🔥 Herro: 15 points & 6 rebounds

🔥 Olynyk: 12 points, 6 rebounds & 4 assists

🔥 Iguodala/Dragic: 11 points each

🔥 Butler: 9 points pic.twitter.com/bgFymcwNKW



— x - Miami HEAT (@MiamiHEAT) July 23, 2020

NBA / MATCHS DE PRÉPARATION

Mercredi 22 juillet 2020 (à Orlando, à huis clos)

Les Pelicans sans pitié, Miami engrange de la confiance. Quatre matchs étaient au programme de la première session de match de préparation, mercredi soir dans la bulle d'Orlando (Floride). Et à une semaine de la reprise de la saison, New Orleans et Miami, au même titre que, plus tôt, ont eux aussi décroché des succès bon pour le moral.. Déjà largement en tête à la pause (56-35), la franchise de la Nouvelle-Orléans, pourtant privée de sa superstar Zion Williamson, parti de la bulle la semaine dernière pour raisons familiales, a poursuivi son cavalier seul face aux Nets en seconde période dans le sillage de ses deux meilleurs marqueurs du jour Nickeil Alexander-Walker et E'Twaun Moore, tous deux auteurs de 14 points.Dans le camp de Brooklyn, seul Dzanan Musa a quelque peu donné le change, avec 11 points inscrits dans ce match. Seul Français présent sur le parquet, Timothé Luwawu-Cabarrot, pas du tout réglé (3 sur 10 aux tirs, 1 sur 6 de loin) s'est, lui, contenté de 7 points et 2 rebonds en 25 minutes de jeu. Egalement vainqueur mercredi, de Sacramento (104-98), Miami a davantage souffert que New Orleans. A l'instar des Pelicans, le Heat a certes fait la course en tête pendant toute la partie mais il a dû batailler jusqu'au bout pour ne pas se faire renverser sur le fil par les Kings et Buddy Hield, meilleur marqueur de la rencontre, avec 19 points. Du côté du Heat, Duncan Robinson (18 points) et Tyler Herro (15 points) ont montré la voie.- Orlando Magic : 99-90>>> Stats de Joakim Noah (LAC) : 15 minutes de jeu, 4 points (2 sur 4 aux tirs dont 0 tir à 3pts), 5 rebonds, 3 passes, 1 faute>>> Stats d’Evan Fournier (ORL) : 20 minutes de jeu, 2 points (0 sur 5 aux tirs dont 0/4 à 3pts), 1 rebond, 3 passes, 1 interception, 1 ballon perdu, 3 fautes- Washington Wizards : 89-82Ian Mahinmi (ORL), blessé à l'aine, n'a pas jouéBrooklyn Nets -: 68-99>>> Stats de Timothé Luwawu-Cabarrot (BRO) : 25 minutes, 7 points (3 sur 10 aux tirs, dont 1 sur 6 à trois points), 2 rebonds, 1 interception, 1 ballon perdu, 3 fautes- Sacramento Kings : 104-98