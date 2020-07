NBA (préparation) : Les 76ers ont géré

Double-double pour Harris et Valanciunas

NBA / MATCHS DE PRÉPARATION

Vendredi 24 juillet 2020 (à Orlando, à huis clos)

Décevants sixièmes de la Conférence Est, les Philadelphia 76ers vont-ils profiter de la bulle d’Orlando pour remonter au classement et finir en boulet de canon ? On le saura dans les prochaines semaines. En attendant, les hommes de Brett Brown, très irréguliers cette saison (29v-2d à domicile, 10v-24d à l’extérieur) ont disputé leur premier scrimmage (match d’entraînement) en Floride, ce vendredi contre Memphis, et cela s’est terminé par une victoire 90-83 (54-28, mt). Face à une équipe des Grizzlies qui va tenter de s’accrocher à sa huitième place de l’Ouest, que Portland, New Orleans, Sacramento, San Antonio et Phoenix convoitent également,, comme cela s’est trop souvent vu cette saison.En tout cas, cela s’est traduit par une victoire, dans un match globalement bien maîtrisé.. Sans Embiid ni Simmons, ils se sont ensuite un peu relâchés, et les Grizzlies sont revenus à -5 dans le money-time, mais Philly a réussi à l’emporter de sept points. Tobias Harris a signé un solide double-double (15pts, 10rbds), alors que Ben Simmons s’est montré très complet (9pts, 7rbds, 9pds) et Joel Embiid assez maladroit (10pts à 3 sur 10 aux tirs, 6rbds). Du côté des Grizzlies, Jonas Valanciunas finit en double-double (20pts, 11rbds), alors que le probable « rookie of the year » Ja Morant n’était pas dans un grand jour d’adresse, avec 7 points à 3 sur 12 aux tirs (mais aussi 5 rebonds et 8 passes). Lors de leur prochain match, Philadelphia affrontera Oklahoma City et Memphis défiera Houston.– Memphis Grizzlies : 90-83Boston Celtics – Oklahoma City ThunderToronto Raptors – Houston Rockets