Après Denver, Orlando et Boston, Evan Fournier a enfilé le quatrième maillot NBA de sa carrière ce mardi, en disputant son tout premier match de pré-saison avec les New York Knicks. Titulaire aux côtés de Kemba Walker, Taj Gibson, Julius Randle et RJ Barrett, le vice-champion olympique français a joué 27 minutes lors de la victoire 125-104 des Knicks contre Indiana au Madison Square Garden. Et il a marqué 12 points et pris 4 rebonds en 27 minutes. Hormis durant les toutes premières minutes, la franchise de Big Apple a dominé toute la rencontre, l'écart grimpant même jusqu'à à 27 dans le troisième quart, face à des Pacers emmenés par Domantas Sabonis (6 points en 21 minutes), Myles Turner (10 points en 18 minutes) et Malcolm Brogdon (5 points en 18 minutes). Si Fournier a brillé, c'est bel et bien Julius Randle qui termine meilleur marqueur des Knicks, avec 20 points.

Les Bulls new-look ont régalé



Les fans de Chicago ont quant à eux pu découvrir au United Center leur nouvelle équipe, sans doute la plus belle sur le papier qu'ils ait eue depuis plusieurs années, avec notamment DeMar DeRozan, Nikola Vucevic, Zach LaVine, Lonzo Ball et Alex Caruso. Et ces Bulls version 2021-22 se sont largement imposés 131-95 contre Cleveland dans un match dominé de bout de bout où ils ont même mené de 48 points dans le dernier quart. Zach LaVine, l'un des rares joueurs qui étaient déjà là la saison passée, a porté son équipe, avec 25 points en 24 minutes (9/14 aux tirs dont 4/6 à 3pts), alors que DeRozan finit avec 13 points, Vucevic avec 10, Ball avec 8 et Caruso en double-double (10pts, 10pds). En face, Ricky Rubio a marqué 10 points, pris 5 rebonds et délivré 6 passes pour ses débuts avec les Cavs.

Houston gagne sur la fin, alarme incendie à Memphis



A Houston, les Rockets l'ont quant à eux emporté 125-119 contre Washington dans le match le plus serré de la soirée, où aucune équipe n'a compté plus de dix points d'avance. Les Rockets de Kevin Porter Jr (25pts), Jalen Green et Daniel Theis (12pts chacun) ont dominé pendant vingt minutes, puis les Wizards de Bradley Beal (18pts), Aaron Holiday (17pts) et Spencer Dinwiddie (14pts) ont pris les commandes, jusqu'à deux minutes de la fin, où Armoni Brooks (un tir à 3 points et trois lancers-francs) et Dante Exum (deux lancers-francs) ont donné la victoire aux Texans.

Enfin, le dernier match au programme de la soirée, entre Memphis et Grizzlies, a été arrêté à la fin du troisième quart-temps alors que les Grizzlies (sans leurs Français Tillie et Pons) menaient 87-77 face aux champions en titre (sans G.Antetokounmpo, Middleton et Holiday). Une alarme incendie a en effet été déclenchée dans une zone non-accessible au public du FedExForum, et après une heure de pause pour permettre l'évacuation des lieux, la Ligue, en consultation avec les deux équipes, a décidé de ne pas faire reprendre le match, pour la santé des joueurs. Ja Morant avait tout de même eu le temps de marquer 27 points en 24 minutes pour les Grizzlies (11/18 aux tirs) et Jordan Nwora 16 pour les Bucks, qui n'ont pas mené une seule minute durant ce match.





NBA / PRE-SAISON

Mardi 5 octobre 2021



New York Knicks - Indiana Pacers : 125-104

>>> Stats d'Evan Fournier (NYK) : 27 minutes de jeu, 12 points (3/8 aux tirs dont 1/4 à 3pts, 5/6 aux lancers-francs), 4 rebonds, 1 passe, 1 ballon perdu, 1 faute



Memphis Grizzlies - Milwaukee Bucks : 87-77 (match arrêté à la fin du troisième quart pour cause d'alarme incendie)

>>> Yves Pons (MEM), sur décision du coach, et Killian Tillie (MEM), blessé, n'ont pas joué



Chicago Bulls - Cleveland Cavaliers : 131-95

Houston Rockets - Washington Wizards : 125-119