A une semaine du coup d'envoi de la saison NBA, Zion Williamson est en pleine forme ! Le n°1 de la draft 2019 a grandement contribué à la victoire de New Orleans sur le parquet du vice-champion en titre, Miami, sur le score de 114-92, en inscrivant 26 points (8/13, aucun tir à 3pts) et en prenant 11 rebonds. Les Pelicans ont mené du début du deuxième quart-temps à la fin du match, augmentant l'écart tout au long de la partie. Brandon Ingram (22pts, 6rbds, 6pds, 3int) n'a pas été en reste, alors qu'en face, Tyler Herro (17pts, 5rbds, 6pds) a terminé meilleur marqueur du Heat, qui était privé de Jimmy Butler et Goran Dragic.

Un autre match attendu cette nuit opposait Utah à Phoenix, et c'est le Jazz qui s'est imposé 111-92. Donovan Mitchell (15pts, 6rbds) et ses coéquipiers ont attendu la deuxième mi-temps pour faire la différence, après une première mi-temps serrée. Rudy Gobert n'a pas été étranger à cette victoire non plus, en marquant 11 points, mais surtout en prenant 20 rebonds (dont 17 défensifs) ! Ce match marquait les grands débuts de Chris Paul sous le maillot des Suns. Le meneur a fini avec 5 points et 6 passes en 18 minutes, tandis que son nouveau coéquipier Devin Booker a enquillé 27 points.

Dallas domine encore Milwaukee



Sur le parquet de Milwaukee, Dallas est allé décrocher une belle victoire 128-112. Si les Bucks ont dominé le milieu du match (69-59, mt), les Mavs ont réussi un grand dernier quart-temps (33-19) pour l'emporter, sans Kristaps Porzingis. Luka Doncic a été omniprésent, avec 27 points, 8 rebonds et 4 passes en 29 minutes, et il a bien été aidé par Josh Richardson (23pts, 7rbds). En face, le gros double-double de Giannis Antetokounmpo (24pts, 14rbds) n'a pas suffi et les Bucks subissent donc une deuxième défaite de suite contre les Texans. De son côté, Toronto est allé s'imposer 112-109 à Charlotte, en menant seulement dans les huit dernières minutes. Fred VanVleet a fini le match avec 23 points (5/7 à 3pts). Du côté des Hornets, Terry Rozier et Jalen McDaniels ont inscrit 15 points chacun (14pts pour Gordon Hayward).



NBA / PRE-SAISON

Lundi 14 décembre 2020

Minnesota Timberwolves - Memphis Grizzlies : 104-123

>>> Killian Tillie (MEM) n'a pas joué

Utah Jazz - Phoenix Suns : 111-92

>>> Stats de Rudy Gobert (UTA) : 28 minutes de jeu, 11 points (2 sur 3 aux tirs dont 0 tir à 3pts), 20 rebonds, 2 passes, 2 ballons perdus, 2 fautes



Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers : 116-106

Charlotte Hornets - Toronto Raptors : 109-112

Miami Heat - New Orleans Pelicans : 92-114

Milwaukee Bucks - Dallas Mavericks : 112-128