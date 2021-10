Luka Doncic déjà en forme, Nicolas Batum et les Clippers battus. Le génie slovène n'a passé que 16 minutes, mercredi soir sur le parquet de l'American Airlines Center lors de la première sortie de Dallas, contre Utah. Cela n'a pas empêché le meneur des Mavericks de se faire plaisir, avec 19 points marqués à 8 sur 10 aux tirs (dont 2 sur 4 sur les shoots de loin), auxquels il convient d'ajouter 6 rebonds et 5 passes. Meilleur marqueur de son équipe devant Boban Marjanovic (14 points), Doncic a permis aux Mavs, sans Frank Ntilikina, de l'emporter 111-101 face à une équipe du Jazz qui s'était volontairement passée de la quasi totalité de ses titulaires habituels (seul Ryan O'Neale, auteur de 12 points, était aligné), dont le Français Rudy Gobert, laissé lui aussi au repos. Dans ces conditions, Jared Butler, en sortie de banc, a su tirer son épingle du jeu, avec 22 points inscrits (9 sur 18 aux tirs, dont 3 sur 7 à trois points) malgré la défaite des siens. Si Gobert devra patienter avant de faire ses débuts en pré-saison, Nicolas Batum, en revanche, a repris du service mercredi avec les Clippers.

Ayayi s'offre les Lakers, Luwawu-Cabarrot timide

Les Californiens se sont inclinés (113-98) chez eux face à Sacramento malgré les 20 points de Brandon Boston Jr en sortie de banc. Le Français, de sont côté, a compilé 3 points (1 sur 3 aux tirs, dont 1 sur 2 à trois points), 5 rebonds et 1 passe en 16 minutes de jeu face à De'Aaron Fox (23 points) et les Kings. Joel Ayayi (1 rebond, 1 passe mais aucun point en 15 minutes sur le parquet) a, lui, participé à la victoire (117-105) de Phoenix à domicile face à l'autre franchise de Los Angeles les Lakers. Anthony Davis (14 points, 8 rebonds, 2 passes) a joué, contrairement aux deux autres superstars de l'équipe LeBron James et Russell Westbrook, de nouveau absents. Autre Frenchy de sortie mercredi : Timothé Luwawu-Cabarrot a connu la défaite en Géorgie (99-96) face à Cleveland. L'international français, très discret a marqué 2 points en 24 minutes. "TLC" a également offert 4 passes et pris 2 rebonds.



NBA - PRE-SAISON

Mercredi 06 octobre 2021

Phoenix Suns - Los Angeles Lakers : 117-105

>>> Stats de Joel Ayayi (LAK) : 15 minutes, 0 point (0 sur 5 aux tirs, dont 0 sur 2 à trois points), 1 rebond, 1 passe, 2 interceptions, 2 ballons perdus, 3 fautes

Detroit Pistons - San Antonio Spurs : 115-105

>>> Killian Hayes (DET) n'a pas joué

Atlanta Hawks - Cleveland Cavaliers : 96-99

>>> Stats de Timothé Luwawu-Cabarrot (ATL) : 24 minutes, 2 points (1 sur 3 aux tirs, dont 0 sur 2 à trois points), 2 rebonds, 4 passes, 2 interceptions, 4 fautes

New Orleans Pelicans - Orlando Magic : 104-86

Dallas Mavericks - Utah Jazz : 111-101

>>> Frank Ntilikina (DAL) n'a pas joué

>>> Rudy Gobert (UTA) n'a pas joué

Golden State Warriors - Denver Nuggets : 118-116

>>> Petr Cornelie (DEN) n'a pas joué

Los Angeles Clippers - Sacramento Kings : 98-113

>>> Stats de Nicolas Batum (CLI) : 16 minutes, 3 points (1 sur 3 aux tirs, dont 1 sur 2 à trois points), 5 rebonds, 1 passe, 2 ballons perdus, 2 fautes