"Chanceux" d’avoir joué avec Kobe et LeBron



C'était génial de pouvoir représenter le pays. Les fans ne me donnent que de l'amour et du soutien, et c'était vraiment amusant de jouer pour eux. J'espère que nous pourrons gagner des matchs importants à la Coupe du monde en août prochain, et nous qualifier pour les Jeux olympiques, c'est le but ultime. L'accueil à Manille était fou - il y avait tellement de monde et je me sentais tellement excité d'être là et de jouer pour les Philippines.Pour l’instant, ça a été un parcours incroyable en NBA. Je me suis toujours concentré sur le fait de rester dans l'instant présent, et je pense que cet état d'esprit m'a aidé à arriver là où j'en suis aujourd'hui. Je reste concentré sur la tâche à accomplir, j'essaie d'être le meilleur coéquipier possible et je vise toujours la victoire. Quoi qu'il arrive, bon ou mauvais, le monde continue de tourner, donc j'ai toujours été reconnaissant et je continue à travailler dur, et de bonnes choses sont arrivées.Je suis tellement reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de jouer aux côtés de LeBron et Kobe. J'ai pu jouer avec Kobe pendant les deux dernières années de sa carrière - et apprendre de sa mentalité et de sa ténacité qui était incroyable – alors que je débutais en NBA. C’était juste un joueur tellement concentré et mort de faim, et l'un des GOAT (pour « Greatest Of All Time », soit « Le meilleur de tous les temps », ndlr). LeBron est l'un de ces gars qui m'a appris le leadership et m'a aidé à me concentrer sur le fait d'être le meilleur coéquipier possible. Ils seront tous les deux parmi les meilleurs joueurs de l’histoire, et je suis juste chanceux de les avoir eus comme coéquipiers à un moment donné de ma carrière. Je garderai ces leçons avec moi pour toujours.Je parle encore à Rudy tous les deux jours, et, bien sûr, je lui souhaite tout le meilleur - c'est un grand ami à moi. C'est un grand joueur et un leader et je pense qu'il réussira partout où il jouera. J'ai suivi la façon dont Rudy et la France se débrouillaient à l'Euro – il est un élément déclencheur, c’est sûr. Et j’ai vu que la France est arrivée deuxième derrière l'Espagne, alors bravo à Rudy pour ce beau parcours avec son équipe nationale.Mon partenariat avec lululemon est né de manière organique - comme la plupart des choses que je fais. Ils amènent la marque à un autre niveau - dans la mode et dans le fitness, ils grandissent. Cette campagne Your Move a été géniale - il s'agit de célébrer le bien-être, quelque chose que je soutiens vraiment - mentalement, physiquement et émotionnellement. Pour moi, vivre ma vie de manière authentique signifie de ne pas mettre de limites à ma créativité et de ne pas essayer de rentrer dans un moule qui ne me conviendrait pas. Et cette campagne Your Move défend cela. La campagne contient certaines de mes pièces préférées de lululemon et de nouveaux superbes articles qui sortent cet automne, comme le manteau Parkway Insulated qui m’obsède en ce moment. Concernant mon style personnel, il est aussi super organique - je me réveille et je prends juste des trucs que je sais que je peux mettre en valeur. Pour moi, il s'agit d'avoir confiance et d'être créatif dans la façon dont je compose mes tenues. Je suis fluide - je veux que mon style soit authentiquement moi, et je sais que je peux faire bien aller tout ce que je mets en place.