NBA : Porzingis et Antetokounmpo à l'honneur

« The Unicorn » et « The Greek Freak » récompensés ! Kristaps Porzingis et Giannis Antetokounmpo ont tous les deux été élus joueurs de la semaine par la NBA ce lundi. Le pivot (ou ailier fort) de Dallas, âgé de 24 ans, a remporté trois de ses quatre matchs de la semaine (deux fois contre Minnesota, une fois à San Antonio) et a tourné à 26,3 points, 11,8 rebonds, 2,5 passes et 2,3 contres de moyenne. C’est seulement la deuxième fois que le Letton est élu joueur de la semaine, après l’avoir été durant la semaine du 6 novembre 2017 avec les New York Knicks. En revanche, Giannis Antetokounmpo est un habitué de cette distinction, puisqu’il l’a déjà reçue douze fois depuis le début de sa carrière, et trois fois depuis le début de saison. Cette semaine, l’ailier fort (ou pivot) de Milwaukee, âgé de 25 ans, a remporté ses quatre matchs (contre Washington, Toronto, Oklahoma City et Charlotte), en tournant à une moyenne de 28,5 points, 16,5 rebonds et 5,5 passes.