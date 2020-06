NBA - Portland : Trevor Ariza renonce à la fin de saison

Et de deux ! Après Davis Bertans, l’ailier fort de Washington, qui préfère ne pas risquer une blessure alors qu’il doit signer un nouveau contrat cet été, c’est au tour de Trevor Ariza de renoncer à reprendre la saison NBA le 30 juillet à Orlando. Selon ESPN, l’ailier, qui fêtera ses 35 ans dans une semaine, s’est vu accorder la garde de son fils de 12 ans pendant un mois, et cela tombe juste au moment de la reprise de la saison. Le natif de Miami a donc décidé d’assumer ses responsabilités parentales. Titulaire au sein des Blazers, il tournait à 11 points et 4,8 rebonds en 33 minutes de moyenne, en 21 matchs. La franchise de Damian Lillard et CJ McCollum va donc devoir lui trouver un remplaçant (le Français Jaylen Hoard joue au même poste et pourrait donc gagner du temps de jeu), avant le 1er juillet. Rappelons que les joueurs qui ne souhaitent pas terminer la saison ne seront pas sanctionnés pour cela, quelle que soit la raison, mais doivent le faire savoir avant mercredi.

Ariza va perdre au moins un million de dollars

Passé par New York, Orlando, les Lakers, Houston, New Orleans, Washington, Phoenix et Sacramento, Trevor Ariza est arrivé en janvier dernier à Portland. Il est sous contrat jusqu’à juin 2021, avec un salaire de 12,8 millions de dollars annoncé pour la saison prochaine. En refusant de finir la saison, Trevor Ariza perdra entre 1 et 1,8 millions de dollars, selon ESPN, en fonction des résultats des Blazers. La franchise de l’Oregon occupe la neuvième place de la Conférence Ouest, à trois victoires de Memphis, huitième. Mais il n’y aura que huit matchs de saison régulière à Orlando, ce qui limite les chances de pouvoir remonter au classement. Pour la huitième place, un barrage se déroulera entre le huitième et le neuvième, si le neuvième compte quatre victoires de retard ou moins sur le huitième (sinon, le huitième serait directement qualifié pour les play-offs).