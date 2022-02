NBA - Portland Trail Blazers : McCollum tradé aux Pelicans !

Entre l'offre de New York et celle de New Orleans : le management de Portland a déjà tranché ! En effet, selon The Athletic, les Blazers ont décidé d'accepter le trade de CJ McCollum contre Josh Hart, Nickeil Alexander-Walker, Tomas Satoransky et des tours de Draft. ESPN et Adrian Wojnarowski ont ajouté dans la foulée que McCollum serait accompagné chez les Pelicans de Larry Nance Jr. et Tony Snell. C'est donc bien la fin d'une ère à Portland avec le départ du lieutenant de Damian Lillard.

Ce dernier avait demandé une équipe compétitive en début de saison mais ses dirigeants ne sont pas parvenus à renforcer l'effectif d'une équipe seulement classée 11ème de la Conférence Ouest. Actuellement blessé, Lillard a donc d'abord vu le départ la semaine dernière de Norman Powell vers les Clippers avant celui de McCollum avec qui il est allé en finale de Conférence en 2018-2019. Autant dire qu'un départ de Dame dans les prochains mois est plus que d'actualité...

Du côté des Pelicans, c'est un joli coup réalisé avec l'arrivée d'un très bon arrière qui tourne à 20,5 points et 4,5 passes en moyenne cette saison. Son trio avec Brandon Ingram et Zion Williamson promet, même si ce dernier, toujours blessé, inquiète les observateurs.

Portland is finalizing acquiring Josh Hart, Nickeil Alexander-Walker, Tomas Satoransky and draft compensation in the CJ McCollum trade, sources said. https://t.co/or5Ay22rZ3 — Shams Charania (@ShamsCharania) February 8, 2022



