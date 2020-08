NBA : Portland : Fin de saison pour Collins

Nul ne sait si la saison de Portland s’arrêtera dès ce mercredi ou au mois d’octobre, mais quoi qu’il arrive, les Blazers devront la terminer sans Zach Collins. L’ailier fort (ou pivot) de 22 ans doit en effet se faire opérer de la cheville gauche (à une date qui reste à déterminer), a fait savoir la franchise de l’Oregon vendredi. Le natif de Las Vegas s’est blessé il y a une semaine, lors du play-in remporté contre Memphis, et souffre d’une fracture de fatigue de la malléole, qui l’a déjà contraint à manquer les deux premiers matchs du premier tour des play-offs contre les Los Angeles Lakers (1-1 dans la série).

Une saison tronquée pour Collins

Il s’agit d’un coup dur pour les Blazers, car le joueur tournait à 7 points et 6,3 rebonds en 26 minutes cette saison, ses meilleures statistiques depuis ses débuts NBA en 2017 (Sacramento l'avait drafté en 10eme position, avant de l'envoyer directement à Portland). Cette saison a déjà tronquée pour lui, puisqu’il s’était blessé à l’épaule dès le troisième match, fin octobre, et n’est revenu sur les parquets qu’à la reprise de la saison dans la bulle d’Orlando. Les Blazers vont donc devoir poursuivre la série contre les Lakers sans Collins, ni Trevor Ariza (absent de la bulle pour raisons personnelles), Rodney Hood (tendon d’Achille) et Nassir Little (syncope, déshydratation). Pas simple…