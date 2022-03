NBA : Popovich un peu plus dans l'histoire

C’est sans doute la quête de ce record qui le pousse à continuer à coacher, à 73 ans, et il est désormais en passe de le battre. Lundi, en gagnant contre les Lakers avec son équipe de San Antonio, Gregg Popovich a décroché sa 1335eme victoire en saison régulière sur un banc. Il égale ainsi le record de l’immense Don Nelson (81 ans, ancien coach de Milwaukee, Golden State, New York et Dallas entre 1976 et 2010) et devrait donc lui passer devant dans les tout prochains jours, que ce soit contre Toronto, Utah, Indiana, Minnesota ou Oklahoma City…, et 22 participations consécutives aux play-offs. C'est lors de la saison 2015-16 que le coach a décroché le plus de victoires (67, pour seulement 15 défaites), mais les Spurs avaient été éliminés au deuxième tour des play-offs par Oklahoma City.