NBA : Poirier, Philadelphie plutôt qu'OKC ?

Poirier avec Maledon au Thunder ?

Les Sixers plutôt que le Thunder pour Vincent Poirier (27 ans, 2,13 m) ? Comme annoncé par le média spécialisé First Team et relayé par nos confrères de L'Equipe ce jeudi,Envoyé à OKC par les Celtics, l'ancien joueur de Paris-Levallois serait en réalité impliqué dans le transfert d'Al Horford au Thunder en échange de Danny Green et Terrance Ferguson. Poirier devrait donc mettre finalement le cap sur la Pennsylvanie, où, puisque Philly possède déjà Joel Embiid, Tony Bradley et Dwight Howard au poste du natif de Clamart, sachant que l'échange ne sera officiellement finalisé qu'en décembre. Mais face à la concurrence, il y a fort à penser que Poirier pourrait très probablement faire de nouveau ses valises s'il désire retrouver du temps de jeu.En attendant, il devrait croiser la route d'un autre Frenchy Théo Maledon, drafté en 34eme position par les Sixers mais qui a atterri à OKC, là aussi dans le cadre du deal concernant Horford. Si l'ancien Villeurbannais ne sera pas le coéquipier de Poirier, ilA en croire L'Equipe, l'ailier de Portland parvenu jusqu'en play-offs avec les Blazers la saison dernière (élimination au 1er tour face aux Lakers, futurs vainqueurs) serait en passe de rejoindre Maledon au Thunder, mais pas dans le cas d'un two way contract comme celui que le natif du Havre avait signé dans l'Oregon l'année dernière. OKC a en effet déjà choisi les deux joueurs qu'il a prévu d'enrôler dans le cadre de cet engagement à deux voies qui mêle NBA et G-League. Si Hoard prend, comme annoncé, la direction de Portland, ce sera donc dans le cadre d'un contrat classique, ou d'une simple participation au camp d'entraînement.