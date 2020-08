NBA (play-offs) : Utah écrase Denver, les Clippers prennent l'avantage, Boston déroule

Leonard porte les Clippers, Doncic se blesse



A franchise first.@kawhileonard becomes the first Clipper with 35+ points, 5+ rebounds and 5+ assists in a playoff game. pic.twitter.com/FREVrPrZQW

— LA Clippers (@LAClippers) August 22, 2020

Boston y est presque



[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🏀 #NBA

🎯 Les Celtics s'envolent contre les Sixers !

🥊Une 3ème victoire en 3 matchs !

😎 Kemba Walker régale avec 24 pointshttps://t.co/NkuLrCpPWf

— NBAextra (@NBAextra) August 22, 2020

NBA - PLAY-OFFS 2020 (A ORLANDO)

Premier tour

Boston Celtics (3) - Philadelphia 76ers (6) : 3-0

Conférence Ouest

Denver Nuggets (3) - Utah Jazz (6) : 2-1

Los Angeles Clippers (2) - Dallas Mavericks (7) : 2-1

Si le premier match de la série avait dû aller en prolongation et avait vu la victoire de Denver, Utah semble désormais avoir pris l’ascendant sur les Nuggets. Vainqueur de 19 points au Match 2, le Jazz a fait encore mieux en remportant le Match 3 avec 37 points d’avance (124-87) ! Il n’y a jamais eu de suspense lors de cette partie, les joueurs de Salt Lake City creusant l’écart tout au long du match : 25-14 dans le premier quart, 59-42 à la mi-temps, 94-62 à la fin du troisième… Les Nuggets ont été parfaitement pris par la défense du Jazz, qui a limité Nikola Jokic à 15 points, 5 rebonds et 6 passes, alors que Jamal Murray s’est montré maladroit (12pts à 5 sur 16 aux tirs). En face,Si Donovan Mitchell a été solide (20pts), c’est Rudy Gobert qui a été l’autre moteur du Jazz, avec 24 points (record en carrière en play-offs) et 14 rebonds, sans jouer le dernier quart. A confirmer dimanche lors du Match 4 !Toujours à l’Ouest, ce fut un peu plus serré entre les Clippers et Dallas, mais les Californiens ont fini par s’imposer 130-122, pour mener désormais 2-1 dans cette série très attendue. Les Mavericks ont donné du fil à retordre aux hommes de Doc Rivers pendant le premier quart-temps (23-23), avant d’encaisser un 45-31 dans le deuxième, et ils n’ont jamais réussi à inverser la tendance.Paul George, malgré une adresse famélique (18,8%) finit quant à lui avec 11 points, 9 rebonds et 7 passes. Du côté de Dallas, la mauvaise nouvelle de la soirée est la torsion de la cheville gauche de Luka Doncic (13pts, 10rbds, 10pds), contraint de sortir à neuf minutes de la fin. Il passera une IRM ce samedi pour savoir s’il peut disputer le Match 4 dimanche. En attendant, c’est Kristaps Porzingis qui a terminé meilleur marqueur des Mavs, avec 34 points (et 13 rebonds).Enfin, il faudrait désormais un incroyable retournement de situation pour que le deuxième tour des play-offs n’oppose pas Toronto à Boston à l’Est, puisqu’à après les Raptors contre Brooklyn, ce sont les Celtics qui mènent 3-0 dans leur série contre Philadelphia. Ils se sont imposés 102-94 dans le Match 3 et auront donc l’occasion de conclure dimanche. Boston a globalement dominé ce match, mais jamais de plus de neuf points et les 76ers sont tout de même parvenus à passer devant à cinq reprises pour mener de quelques points. A l’entrée du dernier quart, le score était de 76-72 pour les Celtics, mais les 76ers sont revenus à 78-78, avant de passer devant à 4’38 de la fin sur un tir de Shake Milton (89-90).En face, Joel Embiid (30pts, 13rbds), Josh Richardson (17pts) et Tobias Harris (15pts, 15rbds) ont tous manqué leur tentative à 3 points qui aurait permis aux 76ers de rester dans le match.Match 1 -- Philadelphia : 118-110Match 2 -- Philadelphia : 128-101Match 3 - Philadelphia -: 94-102>>> Vincent Poirier (BOS) n'a pas jouéMatch 4 le dimanche 23 aoûtMatch 5 (si nécessaire) le mardi 25 aoûtMatch 6 (si nécessaire) le jeudi 27 aoûtMatch 7 (si nécessaire) le samedi 29 aoûtMatch 1 -- Utah : 135-125 (ap)Match 2 - Denver -: 105-124Match 3 -- Denver : 124-87>>> Stats de Rudy Gobert (UTA) : 32 minutes de jeu, 24 points (11 sur 15 aux tirs dont 0 tir à 3pts), 14 rebonds, 1 interception, 1 contre subi, 1 ballon perdu, 3 fautesMatch 4 le dimanche 23 aoûtMatch 5 le mardi 25 aoûtMatch 6 (si nécessaire) le jeudi 27 aoûtMatch 7 (si nécessaire) le samedi 29 aoûtMatch 1 -- Dallas : 118-110Match 2 - LA Clippers -: 114-127Match 3 - Dallas -: 122-130>>> Joakim Noah (LAC) n'a pas jouéMatch 4 le dimanche 23 aoûtMatch 5 le mardi 25 aoûtMatch 6 (si nécessaire) le jeudi 27 aoûtMatch 7 (si nécessaire) le samedi 29 août