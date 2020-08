NBA - Play-offs : Toronto s'en sort bien et enchaîne contre Brooklyn

Luwawu-Cabarrot n'a rien pu faire

NBA - PLAY-OFFS 2020 (A ORLANDO)

Premier tour

Conférence Est

Toronto Raptors (2) - Brooklyn Nets (7) : 2-0

Toronto poursuit sur sa lancée. Ce mercredi, dans le cadre de leur match 2 du premier tour des play-offs de NBA, toujours disputés dans la « bulle » d'Orlando en Floride, les Raptors ont de nouveau battu les Brooklyn Nets (104-99)., mais ils ont donc finalement réussi à renverser la situation pour mener 2-0 dans cette série. Dans ce match, Toronto a ainsi pu s'appuyer sur trois hommes, qui terminent d'ailleurs à plus de 20 points marqués, au total. Il s'agit de Norman Powell (24 points, 6 rebonds, 2 passes décisives), de Fred VanVleet, qui signe même un double-double (24 points, 5 rebonds, 10 passes décisives) et de Kyle Lowry (21 points, 9 rebonds, 3 passes décisives).Du côté de Brooklyn, un homme a également réussi à marquer plus de 20 points durant cette rencontre. En effet, il s'agit de Garrett Temple (21 points, 3 rebonds, 3 passes décisives). De son côté,. A noter également que trois autres pensionnaires des Nets terminent en double-double. Il s'agit de Caris LeVert (16 points, 11 passes décisives), de Jarrett Allen (14 points, 15 rebonds) et de Joe Harris (14 points, 15 rebonds). Mais malgré toutes ces statistiques pour les Nets, qui ont mené jusqu'au tout début du quatrième et dernier quart-temps, ce sont bien les Raptors qui ont donc eu le dernier mot.Match 1 -- Brooklyn : 134-110Match 2 -- Brooklyn : 104-99>>> Timothé Luwawu-Cabarrot (BRO) (17 points (6/16 aux tirs, 3/10 à 3pts et 2/2 aux lancers-francs), 2 rebonds, 0 passe décisive, 5 fautes, 1 interception, 3 ballons perdus et 0 contre en 35 minutes de jeu).Match 3 le vendredi 21 aoûtMatch 4 le dimanche 23 aoûtMatch 5 (si nécessaire) le mardi 25 aoûtMatch 6 (si nécessaire) le jeudi 27 aoûtMatch 7 (si nécessaire) le samedi 29 août