NBA - Play-offs : Phoenix, Philadelphie et Dallas passent le premier tour

BASKET - NBA / PLAY-OFFS 2022

Premier tour

PHILADELPHIA 76ERS (4) - TORONTO RAPTORS (5) : 4-2 >>> PHILADELPHIA QUALIFIE

PHOENIX SUNS (1) -

NEW ORLEANS PELICANS (8) : 4-2 >>> PHOENIX QUALIFIE

DALLAS MAVERICKS (4) - UTAH JAZZ (5) : 4-2 >>> DALLAS QUALIFIE

Phoenix a finalement réussi à s'en sortir. Dans la nuit de jeudi à vendredi, dans le cadre des play-offs de NBA, les Suns se sont imposés, pour la quatrième et dernière fois, sur le parquet des Pelicans de New Orleans (109-115), dans le cadre du Game 6. Dans une rencontre loin d'être gagnée d'avance, et particulièrement serrée, un joueur a notamment su tirer son épingle du jeu. Et de quelle façon ! En effet, Chris Paul termine meilleur marqueur de sa franchise mais également meilleur marqueur de cette rencontre, avecSoit le record du plus grand nombre de paniers inscrits consécutivement sans échec. Un match parfait qui permet aux siens de filer au deuxième tour, avec Dallas comme prochain adversaire.Une très large victoire pour terminer. Dans la nuit de jeudi à vendredi, dans le cadre des play-offs de NBA, les Sixers de Philadelphia ont conclu leur série du premier tour, au bout du Game 6, avec une quatrième et dernière victoire contre les Raptors de Toronto (132-97). Le tout sous la houlette notamment de, avec un double-double à la clé et des statistiques personnelles de 33 points, 10 rebonds et 1 passe décisive. Pourtant, Toronto est resté au contact, en début de rencontre et n'avait même qu'une petite longueur de retard à la pause (61-62). Mais la différence définitive a finalement été faite dans le troisième quart-temps. Au prochain tour, Philadelphia affrontera Miami.Il avait pourtant le ballon de la gagne, à quatre petites secondes du buzzer. Finalement, Bojan Bogdanovic n'a pas réussi à inscrire ce fameux panier à trois-points qui aurait alors pu tout changer. Dans la nuit de jeudi à vendredi, dans le cadre des play-offs de NBA,. Il s'agit de leur toute première série remportée depuis 2011. Suffisant donc pour valider leur ticket pour les deuxième tour. Dans une rencontre particulièrement serrée, Jalen Brunson (24 points, 3 rebonds, 2 passes décisives) mais également Luka Doncic (24 points, 9 rebonds, 8 passes décisives) ont fait le job. Au prochain tour, Dallas retrouvera Phoenix.Match 1 -- Toronto Raptors : 131-111Match 2 -- Toronto Raptors : 112-97Match 3 - Toronto Raptors -: 101-104 (ap)Match 4 -- Philadelphia 76ers : 110-102Match 5 - Philadelphia 76ers -: 88-103Match 6 - Toronto Raptors -: 97-132Match 1 -- New Orleans Pelicans : 110-99Match 2 - Phoenix Suns -: 114-125Match 3 - New Orleans Pelicans -: 111-114Match 4 -- Phoenix Suns : 118-103Match 5 -- New Orleans Pelicans : 112-97Match 6 - New Orleans Pelicans -: 109-115Match 1 - Dallas Mavericks -: 93-99Match 2 -- Utah Jazz : 110-104Match 3 - Utah Jazz -: 118-126Match 4 -- Dallas Mavericks : 100-99Match 5 -- Utah Jazz : 102-77Match 6 - Utah Jazz -: 96-98>>> Rudy Gobert (UTA) (10 points (3/6 aux tirs, 0/0 à 3pts et 4/4 aux lancers-francs), 12 rebonds, 0 passe décisive, 0 faute, 0 interception, 0 ballon perdu et 0 contre en 36 minutes de jeu).