NBA - Play-offs : Milwaukee s'impose de peu face à Boston

Samedi 7 mai 2022 (horaires en heure française)

Les Bucks ont repris du poil de la bête. Après avoir vu les Celtics recoller à l’issue du Match 2, la franchise de Milwaukee a profité de la première rencontre disputée sur son parquet pour répondre. SI les coéquipiers d’Al Horford (22 points, 16 rebonds) ont pris le meilleur départ, ce sont bien les Bucks qui ont pris l’avantage au tableau d’affichage sur la fin du premier quart-temps mais sans jamais compter plus de six points d’avance. Toujours au contact, les joueurs de Nouvelle-Angleterre ont gardé espoir et bien leur en a pris. Un 7-0 juste avant le retour aux vestiaires leur a permis de virer en tête avec quatre longueurs d’avance. Mais le troisième quart-temps n’a pas été du même acabit car les Bucks ont haussé le ton. Giannis Antetokounmpo (42 points, 12 rebonds, 8 passes) a donné le tournis à la défense des Celtics et l’écart a pris des proportions plus importantes, atteignant quatorze points à l’approche du dernier quart-temps. Loin d’être KO, les joueurs de Boston ont retroussé leurs manches et ont petit-à-petit effacé leur retard. Deux lancers francs de Jaylen Brown (27 points, 12 rebonds) ont même permis aux Celtics de passer devant avec un peu moins de deux minutes à jouer. Un « money time » qui a fini par tourner en faveur des Bucks grâce à Jrue Holiday (25 points, 7 rebonds) pour une victoire de deux petits points (103-101) qui fait leur bonheur.- Boston Celtics : 103-101 >>> Milwaukee mène 2-1 dans la sérieGolden State Warriors - Memphis Grizzlies >>> Une victoire partout dans la série