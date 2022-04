NBA - Play-offs : Milwaukee se rapproche de la qualification

Thanks for the warm welcome. pic.twitter.com/GZ03b2wQ6K

BASKET - NBA / PLAY-OFFS

Dimanche 24 avril 2022 (horaires en heure française)

Les Bucks touchent au but. Déjà victorieuse sur le parquet des Bulls ce samedi, la franchise basée à Minneapolis a récidivé à l’occasion du Match 4 de leur duel du premier tour des play-offs NBA. Une rencontre dont le résultat a très vite été une évidence. Si Zach LaVine (24 points, 13 passes) et DeMar DeRozan (23 points, 5 rebonds) ont permis aux Bulls de faire de la résistance tout au long du premier quart-temps, conclu avec un retard de trois petits points, la supériorité des Bucks a été plus nette dès les douze minutes menant à la pause. Progressivement, Giannis Antetokounmpo (32 points, 17 rebonds, 7 passes) et ses coéquipiers ont pris le large au tableau d’affichage pour atteindre la mi-temps avec une marge de quinze unités. Au retour des vestiaires, seul un trou d’air des Bucks a permis aux Bulls de repasser sous les dix points de retard et cela a été immédiatement suivi par un 11-0. A leur main, les Bucks ont abordé les douze dernières minutes de la rencontre avec une avance de seize points, qui a enflé dans ce dernier quart-temps. Au final, Milwaukee s’impose de 24 unités (95-119) et mène désormais trois victoires à une dans la série, avec l'occasion de conclure dès ce mercredi devant ses supporters.Chicago Bulls -: 95-119 >>> Milwaukee mène 3-1 dans la sérieDenver Nuggets - Golden State Warriors >>> Golden State mène 3-0 dans la sérieAtlanta Hawks - Miami Heat >>> Miami mène 2-1 dans la sérieNew Orleans Pelicans - Phoenix Suns >>> Phoenix mène 2-1 dans la série