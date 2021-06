NBA - Play-offs : Milwaukee revient à hauteur de Brooklyn

Rien n’est fait entre les Milwaukee Bucks et les Brooklyn Nets ! Menés deux victoires à rien à l’issue du match 2, les joueurs du Wisconsin ont parfaitement mis à profit le fait de jouer devant leur public pour revenir à hauteur dans la série des demi-finales de la Conférence Est. Pourtant, dès les premiers instants de la rencontre, ce sont les protégés de Steve Nash qui ont fait la course en tête, comptant sept points d’avance après seulement quatre minutes de jeu. Les Bucks ont alors fait leur retard pour même passer devant pour la première fois à un peu plus de deux minutes de la fin du premier quart-temps. Mais un tir à trois points de Landry Shamet (5 points) et un tir de Kyrie Irving (11 points, 5 rebonds) ont permis aux Nets de repasser devant. C’est toutefois dans le deuxième quart-temps que la donne a changé du tout au tout dans cette rencontre. En effet, alors que les Nets ont démarré tambour battant avec un 9-0 pour étendre leur avantage à onze longueurs, les joueurs de « Big Apple » ont coincé. Le résultat a été un 12-0 pour la bande à Giannis Antetokounmpo (34 points, 12 rebonds) qui ont profité de l’occasion pour repasser devant et, à partir de là, ne plus lâcher les commandes.

Les Bucks ont corsé l’addition avant de gérer

Les Nets, en l’absence de James Harden, se sont accrochés pour rester à cinq points au moment de retrouver les vestiaires. Mais, pour les coéquipiers de Kevin Durant (28 points, 13 rebonds), la deuxième moitié de la rencontre n’a pas tourné à leur avantage. En effet, avec un 10-0, les Bucks de Khris Middleton (19 points, 8 passes) ont pris seize longueurs d’avance et, malgré un petit trou d’air qui a permis aux Nets de repasser très brièvement sous les dix points de retard, ont pu capitaliser sur cette entame tonitruante pour aborder les douze dernières minutes avec un matelas de douze points. Les Nets, malgré toute leur bonne volonté, n’ont jamais été en mesure de repasser sous cette barre des dix points de retard. L’écart entre les deux formations a oscillé entre 10 et 19 points tout au long d’un quatrième quart-temps rondement mené par les élèves de Mike Budenholzer. Tout en maîtrise et avec le luxe de faire une rotation d’effectif en toute fin de match, les Bucks signent leur deuxième succès de suite dans la série (107-96) et reviennent ainsi à la hauteur des Nets, qui conservent toutefois l’avantage du terrain avec deux des trois matchs encore au programme sur leur parquet du Barclays Center.



BASKET – NBA / PLAY-OFFS 2021

2eme tour



Conférence Est



BROOKLYN NETS (2) - MILWAUKEE BUCKS (3) : 2-2

Match 1 - Brooklyn Nets - Milwaukee Bucks : 115-107

Match 2 - Brooklyn Nets - Milwaukee Bucks : 125-86

Match 3 - Milwaukee Bucks - Brooklyn Nets : 86-83

Match 4 - Milwaukee Bucks - Brooklyn Nets : 107-96

> Axel Toupane (MIL) : 3 points à 1/1 aux tirs (dont 1/1 à trois points) en 2 minutes

> Timothé Luwawu-Cabarrot (BKN) : 3 points à 1/3 aux tirs (dont 1/3 à trois points) et 1 passe en 4 minutes



Match 5 : Brooklyn Nets - Milwaukee Bucks le 15 juin

Match 6 : Milwaukee Bucks - Brooklyn Nets le 17 juin

Match 7 (si nécessaire) : Brooklyn Nets - Milwaukee Bucks le 19 juin