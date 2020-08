NBA - Play-offs : Milwaukee prend l'avantage dans sa série contre Orlando

Fournier n'a rien pu faire



NBA - PLAY-OFFS 2020 (A ORLANDO)

Premier tour

Conférence Est

Milwaukee Bucks (1) - Orlando Magic (8) : 2-1

Milwaukee a remis les pendules à l'heure. Après avoir perdu le premier match de leur série contre Orlando,, dans le cadre de leur match 3 du premier tour des play-offs de NBA. Largement au-dessus, la franchise basée dans l'État du Wisconsin a notamment été emmenée par l'inévitable Giannis Antetokounmpo, qui a encore fait des ravages et qui termine ainsi meilleur marqueur de son équipe et de la rencontre, avec également un double-double à la clé (35 points, 11 rebonds, 7 passes décisives). Du côté d'Orlando, ils sont trois à terminer à 20 points ou plus.Il s'agit de D.J. Augustin (24 points, 3 rebonds, 6 passes décisives), Terrence Ross (20 points, 1 rebond) et Nikola Vucevic (20 points, 5 rebonds, 2 passes décisives), alors que le Français, 2 rebonds, 0 passe décisive, 0 faute, 1 interception, 3 ballons perdus et 0 contre en 31 minutes de jeu). Mais malgré toutes ces bonnes statistiques, le Magic a dû se rendre à l'évidence : les Bucks étaient clairement au-dessus du lot. Désormais, Milwaukee, qui a terminé premier de la conférence Est lors de la saison régulière, mène 2-1 dans sa série, contre Orlando. Lundi prochain, les partenaires du « Greek Freak » vont avoir déjà l'opportunité de prendre le large dans ce duel, avec le match 4 de ce premier tour.Match 1 - Milwaukee -: 110-122Match 2 -- Orlando : 111-96Match 3 - Orlando -: 107-121>>> Evan Fournier (ORL) (13 points (4/10 aux tirs, 2/6 à 3pts et 3/3 aux lancers-francs), 2 rebonds, 0 passe décisive, 0 faute, 1 interception, 3 ballons perdus et 0 contre en 31 minutes de jeu).Match 4 le lundi 24 aoûtMatch 5 le mercredi 26 aoûtMatch 6 (si nécessaire) le vendredi 28 aoûtMatch 7 (si nécessaire) le dimanche 30 août