NBA - Play-offs : Milwaukee et Phoenix se reprennent, Atlanta reste en vie

Les Bucks se reprennent avec la manière

Les Suns assurent sans Booker

BASKET - NBA / PLAY-OFFS

Vendredi 22 avril 2022

A la State Farm Arena, Atlanta a eu très chaud mais reste en vie. En effet, menés 2-0 par Miami,Pour cela, l'équipe de Nate McMillan a encore une fois pu compter sur un Trae Young (24 points et 8 passes) décisif sur la fin, lui qui a inscrit le panier de la gagne à quatre secondes du buzzer. Avant ça, les Floridiens avaient dû s'employer pour rester à portée des locaux (61-54 à la pause). Après un très bon troisième quart-temps (remporté 31-16),La bande à Erik Spoelstra, qui a vu Tyler Herro finir meilleur marqueur (24 points et 7 rebonds), va désormais devoir se reprendre pour ne pas relancer Atlanta.Contraints de réagir après avoir lâché un match sur leurs terres, les champions en titre ont assuré. Au United Center,C'est grâce à une superbe entame (33-17) que les Bucks ont pris les devants dans cette rencontre et ont ensuite gérer leur avance, avant de venir définitivement à bout des Bulls lors du troisième quart-temps (30-18). Surprise à domicile lors du match 2 (110-114), la franchise de Giannis Antetokounmpo (18 points, 7 rebonds et 9 passes) a donc parfaitement réagi pour repasser devant, malgré l'absence de Khris Middleton. Pour cela, Grayson Allen (22 points) a eu un rôle important, en finissant meilleur marqueur de ce troisième duel entre les deux formations.Dans le dur, Phoenix a au moins retrouvé le sourire. Alors qu'ils restaient sur une défaite (114-125) et qu'Après douze premières minutes équilibrées (29-28), les Pelicans ont vu leurs adversaires finir fort la première bien période (19-31), mais ont ensuite su se reprendre lors du troisième quart-temps (31-22) pour revenir à deux longueurs (79-81). Finalement, c'est à l'expérience que la franchise dirigée par Monty Williams s'en est sortie, grâce notamment à un collectif au rendez-vous. Ainsi, si Brandon Ingram (34 points et 7 rebonds) et C.J. McCollum (30 points et 7 passes) ont fait fort pour les locaux au Smoothie King Center,Sans leur star, les Suns récupèrent donc l'avantage du terrain dans cette série (2-1).- Miami Heat : 111-110 >>> Le Heat mène 2-1 dans la sérieChicago Bulls -: 81-111 >>> Les Bucks mènent 2-1 dans la sérieNew Orleans Pelicans -: 111-114 >>> Les Suns mènent 2-1 dans la série