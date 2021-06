NBA - Play-offs : Milwaukee élimine Brooklyn au bout de la prolongation et file en finale de conférence

Brooklyn s'est arraché pour disputer cette prolongation

BASKET – NBA / PLAY-OFFS 2021

2eme tour

Conférence Est

BROOKLYN NETS (2) - MILWAUKEE BUCKS (3) : 3-4 >>> MILWAUKEE QUALIFIÉ

Quelle série et quel dernier match ! Dans la nuit de samedi à dimanche, du côté de la conférence Est, à l'occasion du match 7 du deuxième tour des play-offs de NBA, les Bucks de Milwaukee ont enregistré une quatrième et dernière victoire, cette fois au bout de la prolongation (111-115), contre les Nets de Brooklyn.Les vainqueurs du jour ont pu compter sur leur star, l'arrière fort (ou pivot) international grec Giannis Antetokounmpo (26 ans), qui termine meilleur marqueur de sa franchise, avec un double-double à la clé et des statistiques personnelles de 40 points, 13 rebonds et 5 passes décisives. Pourtant, en face, l'ailier (ou ailier fort) international américain des Brooklyn Nets Kevin Durant (32 ans) n'a, encore une fois, clairement pas ménagé ses efforts.Même s'il a terminé meilleur marqueur de sa franchise mais également meilleur marqueur de cette rencontre avec des statistiques personnelles incroyables de 48 points, 9 rebonds et 6 passes décisives, cela n'a donc pas suffi. Dans le premier quart-temps, les deux franchises se sont rendu coup pour coup et aucune des deux n'a alors pu prendre le large, même si à l'issue de celui-ci, c'était alors les Nets qui étaient devant, mais de peu (28-25).Au retour des vestiaires, les Bucks ont de nouveau accéléré, même si là encore, les deux équipes reprenaient la tête, au niveau du tableau d'affichage, à tour de rôle. D'ailleurs, dans le quatrième quart-temps, Brooklyn était encore devant, alors que son avance n'a jamais été au-delà de +5 (96-91, 101-96) et a donc ensuite dû s'arracher pour jouer la prolongation, sur un shoot de Kevin Durant à 1,6 seconde du terme, pour un résultat final que l'on connaît. De son côté, Milwaukee ne connaît pas son futur adversaire, mais il s'agira d'Atlanta ou de Philadelphie.Match 1 -- Milwaukee Bucks : 115-107Match 2 -- Milwaukee Bucks : 125-86Match 3 -- Brooklyn Nets : 86-83Match 4 -- Brooklyn Nets : 107-96Match 5 :- Milwaukee Bucks : 114-108Match 6 :- Brooklyn Nets : 104-89Match 7 - Brooklyn Nets -: 111-115 ap