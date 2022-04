NBA - Play-offs : Miami double la mise, Memphis et New Orleans ont répondu

Le Heat a tenu son rang. Après une première manche à sens unique le week-end dernier, les joueurs de la franchise floridienne ont connu une soirée moins tranquille afin de prendre un avantage plus important dans la série. En effet, si les Hawks ont tenu tête à leurs adversaires, c’est durant l’intégralité de la première mi-temps. Grâce à un Trae Young bien moins discret (25 points, 6 rebonds, 7 passes) et Bogdan Bogdanovic (29 points), Atlanta a pu effacer un début de match difficile pour faire la course en tête durant l’essentiel du deuxième quart-temps et même rallier les vestiaires avec seulement deux points de retard. Mais Jimmy Butler (25 points, 5 rebonds, 5 passes) et le Heat avaient une autre idée derrière la tête et ont nettement haussé le ton dès le retour sur le parquet. Appuyant fort à l’entame du troisième quart-temps, les Floridiens ont très vite dépassé la barre des dix points d’avance avant d’atteindre leur avance maximale de seize longueurs à l’entame des douze dernières minutes. Dos au mur, les Hawks ont alors réagi avec un 12-0 pour revenir dans le match mais sans jamais parvenir à faire mieux. Le 9-0 du Heat dans les derniers instants de la rencontre a été le coup de grâce. Miami s’impose de dix longueurs (115-105) et affermit sa position avant de se rendre en Géorgie pour les deux prochains duels.

Les Grizzlies ont retenu la leçon

Si le Heat a su faire le break, les Grizzlies ont su répondre aux Timberwolves. Battus à la surprise générale sur leur parquet à l’occasion de la première manche, les joueurs de Memphis ont affiché un tout autre visage pour remettre les compteurs à zéro avant de rallier Minneapolis. En effet, si les douze premières minutes ont laissé espérer une rencontre serrée, avec les coéquipiers d’Anthony Edwards (20 points, 6 rebonds) et Karl-Anthony Towns (15 points, 11 rebonds) qui ont tenu la dragée haute aux Grizzlies, ça n’a pas duré très longtemps. Dès le deuxième quart-temps, les joueurs de Taylor Jenkins ont commencé à prendre les choses en main, avec un matelas de onze points à la mi-temps. Ja Morant (23 points, 9 rebonds, 10 passes) et le collectif de Minnesota, avec sept joueurs au-dessus des dix points inscrits, a fait la différence. Un 17-4 dès l’entame du troisième quart-temps a donné le ton et l’écart n’a alors cessé de croître pour se rapprocher de la barre des 30 points. Si les Timberwolves ont ensuite tenté de réagir, cette barre a été allègrement franchise durant les douze dernières minutes. Au final, les Grizzlies ont lavé l’affront du premier match avec un succès ne souffrant d’aucune contestation (124-96) et la série entre les deux formations est relancée.

Les Pelicans surprennent les Suns, qui perdent Booker

Meilleure équipe de la saison régulière, les Suns ne balayeront pas les Pelicans au premier tour des play-offs ! Si la première manche a vu Phoenix tirer parti de l’avantage du terrain, New Orleans a répondu du tac-au-tac lors de la deuxième. Une rencontre qui a connu plusieurs phases, avec les deux formations qui se sont échangé le fait de mener au score. Alors que les Suns, emmenés par Devin Booker (31 points), ont pris le meilleur départ, les Pelicans se sont accrochés pour virer en tête avant la conclusion du premier quart-temps. Le scenario inverse s’est alors produit dans le deuxième, permettant à Phoenix de rejoindre son vestiaire avec cinq points d’avance, grâce à un dernier tir à trois points de Devin Booker. Mais ce dernier n’a pas pu aller au terme de la rencontre. Visiblement touché aux ischio-jambiers dans un duel avec Jaxson Hayes (9 points), il a cédé sa place pour rejoindre immédiatement les vestiaires. Un incident qui a sans doute touché plus qu’escompté par le banc des Suns, qui ont perdu le fil de la rencontre. Mené de sept points à douze minutes du terme de la rencontre, Phoenix a trouvé les moyens de revenir avant d’exploser en toute fin de match. Terminant le duel sur un 7-1, les Pelicans s’imposent de onze longueurs (114-125) et relancent le suspense dans la série.



BASKET - NBA / PLAY-OFFS

Mardi 19 avril 2022

Miami Heat - Atlanta Hawks : 115-105 >>> Le Heat mène 2-0 dans la série

> Timothé Luwawu-Cabarrot (ATL) : 0 points et 2 fautes en 3 minutes



Memphis Grizzlies - Minnesota Timberwolves : 124-96 >>> 1 victoire partout dans la série

> Killian Tillie (MEM) n’a pas joué



Phoenix Suns - New Orleans Pelicans : 114-125 >>> 1 victoire partout dans la série