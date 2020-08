NBA - Play-offs : Les LA Lakers et Indiana battus d'entrée, Houston mis en orbite par Harden

ARE U SERIOUS pic.twitter.com/8sAiHy2Hj2

NBA - PLAY-OFFS 2020 (A ORLANDO)

Premier tour

Conférence Est

Indiana Pacers (4) - Miami Heat (5) : 0-1

Conférence Ouest

Los Angeles Lakers (1) - Portland Trailblazers (8) : 0-1

Houston Rockets (4) - Oklahoma City Thunder (5) : 1-0

Après les Milwaukee Bucks, ce sont les Los Angeles Lakers qui ont manqué leur entame de play-offs. Entre une équipe des Blazers restée dans le rythme après leur victoire en play-in face aux Memphis Grizzlies, et des Lakers qui n’ont pas montré une grande forme lors des matchs de classement à Orlando avec trois victoires pour cinq défaites, la donne s’est équilibrée. Dès l’entame de match, Damian Lillard (34 points, 5 rebonds, 5 passes) s’est mis en mode « MVP » pour permettre à Portland de prendre jusqu’à 16 points d’avance dès le premier quart-temps. Mais le duo composé d’Anthony Davis (28 points, 11 rebonds) et de LeBron James (23 points, 17 rebonds, 16 passes) ne s’est pas laissé faire et a relancé les Lakers, qui ont un temps pris l’avantage au score en fin de première mi-temps mais sans confirmer. Après un troisième quart-temps totalement à l’avantage des Blazers de Jusuf Nurkic (16 points, 15 rebonds), les Californiens ont mis un coup d’accélérateur avec un 9-0 qui leur a permis d’apercevoir la victoire mais ce sont bien les joueurs de l’Oregon, à l’issue d’une fin de match rondement menée qui s’imposent de sept longueurs (93-100) et font mettre genou à terre au premier de la Conférence Ouest.Mis à part la première moitié du premier quart-temps, les Houston Rockets n’ont pas connu de difficulté pour lancer leur série face à l’Oklahoma City Thunder. Les coéquipiers de Danilo Gallinari (29 points), Steven Adams (17 points, 12 rebonds) et Chris Paul (20 points, 10 rebonds, 9 passes) ont pu faire douter quelques instants les Texans... mais n’a pas duré et l’addition est vite devenue salée. Avec un James Harden de gala (37 points, 11 rebonds), assisté de Jeff Green (22 points, 6 rebonds) et Eric Gordon (21 points), les Rockets ont fait passer une mauvaise soirée au Thunder. Si l’écart entre les deux formations n’était que de huit longueurs après douze minutes de jeu, il a doublé au retour aux vestiaires. Une pause qui n’a pas permis aux joueurs d’OKC de trouver des solutions face au collectif de Houston qui, après avoir contrôlé, en a remis une couche pour atteindre un écart maximal de 23 longueurs en fin de troisième quart-temps. La fin de match a été un long fleuve tranquille pour les Rockets qui s’imposent au final de quinze points (123-108) et prennent déjà l’avantage dans la série.L’affiche annoncée comme la plus équilibrée au premier tour de la Conférence Est a vu son match 1 s’avérer être d’abord à suspense puis relativement à sens unique. Les Pacers, qui restaient sur deux victoires de suite en fin de saison régulière, ont vu le Heat, battu lors de ses deux dernières sorties officielles, se rebeller et aller chercher la victoire. La première moitié du match a d’abord vu les deux équipes avoir leur temps fort. Le Heat a pris le score d’entrée mais les coéquipiers de T.J. Warren (22 points, 8 rebonds) et Malcolm Brogdon (22 points, 10 passes) ont su retrouver leurs esprits et conclure le premier quart-temps avec l’avantage au score. Mais ça n’a pas duré car Miami a pu compter sur un trio de feu composé de Jimmy Butler (28 points), Bam Adebayo (17 points, 10 rebonds, 6 passes) et Goran Dragic (24 points, 6 rebonds, 5 passes). Mis à part un moment de flottement en début de quatrième quart-temps, le Heat n’a cessé de mener au score de la fin du deuxième quart-temps jusqu’au buzzer final. La fin de match a même été à sens unique avec un 28-14 dans les dix dernières minutes de jeu qui a scellé le sort de la rencontre. Le Heat s’impose de douze longueurs (101-113) et s’offre un ascendant de poids en tout début de série.Match 1 - Indiana -: 101-123Match 2 le jeudi 20 aoûtMatch 3 le samedi 22 aoûtMatch 4 le lundi 24 aoûtMatch 5 (si nécessaire) le mercredi 26 aoûtMatch 6 (si nécessaire) le vendredi 28 aoûtMatch 7 (si nécessaire) le dimanche 30 aoûtMatch 1 - LA Lakers -: 93-100Match 2 le jeudi 20 aoûtMatch 3 le samedi 22 aoûtMatch 4 le lundi 24 aoûtMatch 5 (si nécessaire) le mercredi 26 aoûtMatch 6 (si nécessaire) le vendredi 28 aoûtMatch 7 (si nécessaire) le dimanche 30 aoûtMatch 1 -- Oklahoma City : 123-108Match 2 le jeudi 20 aoûtMatch 3 le samedi 22 aoûtMatch 4 le lundi 24 aoûtMatch 5 (si nécessaire) le mercredi 26 aoûtMatch 6 (si nécessaire) le vendredi 28 aoûtMatch 7 (si nécessaire) le dimanche 30 août