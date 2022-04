NBA - Play-offs : Embiid repousse l'opération, Simmons encore forfait

Embiid opéré à l'intersaison

Ben Simmons jouera-t-il cette saison avec Brooklyn ? Les chances deviennent de plus en plus infimes. Arrivé le 10 février dernier dans le cadre d’un échange avec James Harden, parti à Philadelphia, le meneur australien de 25 ans, qui a longtemps été écarté des parquets en raison d’une blessure au dos, aurait dû faire son retour lors du Match 4 du premier tour des play-offs contre Boston ce lundi., pour une raison inconnue. Reste à savoir s’il sera apte pour un éventuel Match 5 mercredi à Boston, ou si sa saison est définitivement terminée avant même d’avoir commencé. Kyrie Irving et Kevin Durant, les deux autres stars de la franchise, vont donc devoir tout donner ce lundi pour avoir au moins une chance de jouer un match avec l'Australien.Du côté de Philadelphia, tout va bien revanche lors de ce premier tour des play-offs, avec un score de 3-1 contre Toronto, avant le Match 5 ce lundi en Pennsylvanie. Mais une ombre est en train de se dessiner au-dessus des 76ers, avec l’annonce de la déchirure à un tendon du pouce droit de la superstar Joel Embiid,Mais le coach des 76ers Doc Rivers a annoncé dimanche que le pivot camerounais, en lice pour le titre de MVP aux côtés de Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo, jouerait jusqu’à la fin de la saison malgré cette blessure et se ferait opérer ensuite. "La seule chose qu'on sait, c'est que ça ne devrait pas empirer", a rassuré le coach.