NBA - Play-offs : Courte victoire en prolongation pour Milwaukee face à Miami

Les Bucks démarrent timidement mais victorieusement. Alors qu’ils ont conclu leur saison régulière par un revers sur le parquet des Chicago Bulls, les joueurs de Milwaukee ont pris le meilleur sur le Heat pour le premier duel dans la série. Une rencontre que les Floridiens ont démarré fort, menant de sept points après un peu moins de trois minutes. Si les Bucks sont revenu trois fois à hauteur, ils n’ont jamais pu passer devant durant le premier quart-temps. L’écart en faveur de Miami a oscillé entre un et cinq points pour se figer à deux à l’issue des douze minutes. Les coéquipiers de Duncan Robinson (24 points) ont gardé la main au tableau d’affichage mais un 8-0 en un peu plus de deux minutes a permis aux coéquipiers de Giannis Antetokounmpo (26 points, 18 rebonds, 5 passes) de passer devant pour atteindre la mi-temps avec un petit matelas de trois points seulement.

Butler arrache la prolongation, Middleton offre la victoire aux Bucks

Poussant leur avance à huit points, les joueurs du Wisconsin ont ensuite vu le Heat retrouver de l’allant et recoller. Le chassé-croisé entre les deux formations s’est conclu par un dernier tir de Jrue Holiday (20 points, 11 rebonds) pour offrir deux points d’avance aux Bucks à douze minutes de la fin du match. Cet avantage, les joueurs de Mike Budenholzer l’ont conservé pendant la majeure partie du quatrième quart-temps mais, au buzzer, Jimmy Butler (17 points, 10 rebonds, 8 passes) a arraché la prolongation. Cinq minutes supplémentaires qui n’ont pas tourné en faveur du Heat. Les Floridiens, menés au score pendant l’essentiel du temps, sont revenus à hauteur à 20 secondes du buzzer grâce à Goran Dragic (25 points) mais c’est Khris Middleton (27 points, 6 rebonds, 6 passes) qui a eu le dernier mot. A une demi-seconde de la fin du match, l’ailier offre un court succès aux Bucks (109-107 ap), qu’ils devront confirmer ce lundi pour la deuxième manche sur leur parquet.



BASKET – NBA / PLAY-OFFS 2021

1er tour



Conférence Est

MILWAUKEE BUCKS (3) - MIAMI HEAT (6) : 1-0

Match 1 - Milwaukee Bucks - Miami Heat : 109-107 (ap)

Match 2 : Milwaukee Bucks - Miami Heat le 24 mai

Match 3 : Miami Heat - Milwaukee Bucks le 27 mai

Match 4 : Miami Heat - Milwaukee Bucks le 29 mai

Match 5 (si nécessaire) : Milwaukee Bucks - Miami Heat le 1er juin

Match 6 (si nécessaire) : Miami Heat - Milwaukee Bucks le 3 juin

Match 7 (si nécessaire) : Milwaukee Bucks - Miami Heat le 5 juin