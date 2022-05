NBA (play-offs) : Boston s'impose de nouveau à Miami et se rapproche des finales

Brown et Tatum encore décisifs

BASKET - NBA / PLAY-OFFS 2022

Finales

MIAMI HEAT (1) - BOSTON CELTICS (2) : 2-3

Les Celtics, 17 bagues de champion à leur actif, ne sont plus qu'à une victoire de rejoindre Golden State sur la dernière marche. Menée 1-0 puis 2-1 après le succès de Miami au TD Garden,, où les C's avaient déjà joué un vilain tour aux finalistes d'il y a deux ans dans la bulle d'Orlando, lors du match 2. Un énorme coup pour Boston, qui, programmé de surcroît chez le deuxième de la saison régulière. Les fans des Celtics compteront une fois de plus sur leur tandem de choc pour décrocher ce billet pour les premières finales de l'équipe quatorze ans après la victoire de 2008 aux dépens des Lakers.Et pour cause, puisque mercredi à Miami, Jaylen Brown (25 points, 4 rebonds) comme l'autre "Jay" Jayson Tatum (22 points, 12 rebonds, 9 passes) ont encore été grandioses. Plus décisifs que personne dans cette cinquième rencontre malgré les nombreux échecs au tir de Tatum (7 sur 20),face à Bam Adebayo (18 points, 10 rebonds) et ses coéquipiers, avant de passer la surmultipliée dès la reprise dans le sillage de ces deux joueurs vedettes, beaucoup plus adroits en seconde mi-temps, et de plier tout suspense avant même le début du dernier quart-temps (32-16 dans le troisième). Encore un petit effort devant leur public et les Tatum, Brown ou autres Smart et Horford pourront vivre dans quelques jours leurs premières finales. Ils ne l'auraient pas volé.Match 1 -- Boston Celtics : 118-107Match 2 - Miami Heat -: 102-127Match 3 - Boston Celtics -: 103-109Match 4 -- Miami Heat : 102-82Match 5 - Miami Heat -: 80-93Match 6 le vendredi 27 mai à BostonMatch 7 (si nécessaire) le dimanche 29 mai à Miami